“El futur de l’educació ambiental és crear un nexe entre el que se sap i el que s’ha de fer. I que la gent hi participi”

Jaume Terradas és reconegut, amb la Marina Mir, com a introductor de l’educació ambiental a Catalunya. Catedràtic d’ecologia de la UAB, antic president del CREAF, on encara treballa d’investigador, autor de més de 300 articles i 20 llibres… Amplament reconegut amb premis com el Premi Medi Ambient de la Generalitat o la medalla Narcís Monturiol…

Terradas és una veu fonamental en la reflexió sobre els 40 anys d’història de l’educació ambiental a Catalunya, que la Diputació ha posat sobre la taula amb el llibre ‘'Educació ambiental. D'on venim? Cap on anem?' Sostenible ha volgut parlar amb ella sobre aquest els orígens de l’educació ambiental a Catalunya, els èxits, els fracassos i els reptes de futur.