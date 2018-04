Iñaki Prusilla: “Vitoria- Gasteiz está viviendo una auténtica revolución de la bicicleta”

Iñaki Prusilla és regidor de Medi Ambient i Espai públic de Vitòria-Gasteiz. Aquesta ciutat ha estat i és un referent per la seva aposta històrica per la sostenibilitat. Una fita en aquest sentit va ser la proclamació de Vitòria coma ciutat verda europea al 2012. En aquesta conversa, en el marc de CONAMA local, reflexionem sobre l’evolució de la ciutat, la participació com a motor de transformació i sobre dos plans d’acció municipals, el de mobilitat sostenible i el de gestió agroalimentària, en els quals l’Ajuntament de Vitòria està treballant intensament ara mateix.