"La contaminació atmosfèrica és el primer problema de salut pública"

Ja fa gairebé dues dècades que es va iniciar el projecte de recerca INMA (Infància i Medi Ambient), d'ISGLOBAL, que pretén esbrinar quin és l’impacte que els contaminats ambientals tenen en la salut dels nens i, de retruc, en la de la població general, ja que se sap que moltes de les malalties dels adults tenen el seu origen en la infantesa.

Amb més de tres-cents estudis desenvolupats durant tot aquest temps, hem parlat amb una de les investigadores del projecte, Maribel Casas, per conèixer com es treballa a un dels projectes d'investigació pública més importants d'Europa, quines són les principals descobertes fetes fins ara i si aquestes estan servint perquè les administracions prenguin mesures per reduir la presència de contaminants a les nostres vides.