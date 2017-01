“Les empreses i els ciutadans necessiten provar i experimentar amb els vehicles elèctrics per poder conèixer de primera mà, els seus avantatges”

Quin és l’objectiu d’aquesta iniciativa?

L’objectiu final d’aquesta iniciativa és facilitar l’apropament de tot tipus de vehicles elèctrics; turismes, furgonetes, motos i bicicletes a les empreses, professionals i particulars, perquè puguin provar-ho en els seus desplaçaments habituals.

Amb aquesta experiència volem trencar aquelles possibles barreres que els potencials usuaris de vehicles elèctrics puguin tenir, informar-les de les característiques i els avantatges de la seva conducció, per aconseguir una implantació real del vehicle elèctric al territori.

Un dels punts claus, d’aquesta iniciativa és donar difusió de les marques que hi col·laboren cedint vehicles, i que participen activament en aquesta experiència de 5.000 km, en la que facilitem el contacte directe amb els potencials clients.

En què consisteix?

En un primer moment, els interessats en participar a provar un vehicle, omplen un formulari on-line de participació, en el qual recollim, el seu perfil professional, quines són les seves necessitats de mobilitat, i les seves preferències de tipologia de vehicles.



Internament, seleccionem, aquelles empreses i persones que poden participar, segons unes bases de participació que hem publicat al nostre web. Posteriorment, convoquem a les persones interessades a provar un vehicle elèctric, a unes sessions que hem denominat “bateig elèctric”, en les que expliquem en que consisteix el projecte, les característiques de la conducció elèctrica, i resolem aquells dubtes que tinguin.



A partir d’aquest moment, segons la disponibilitat de vehicle, posem en contacte a la persona que li interessa provar el vehicle amb el concessionari o la botiga, excepte en el cas de les bicicletes que per més comoditat pels participants les gestionem des del mateix CREVE (Centre de Recursos del Vehicle Elèctric), i ja poden començar a circular amb un vehicle elèctric durant uns dies.



Amb quines marques de vehicles estan fent aquest programa?

Actualment tenim convenis de col·laboració amb el concessionari de Nissan “Santi Enrique”, amb Ricard Poch i Uualk, que ens cedeix bicicletes elèctriques, Scutum per a motos elèctriques, i COMARTH, per a vehicle industrial. Ben aviat tancarem convenis amb Renault i BMW, per disposar de més turismes elèctrics, i amb Torrot, per la cessió de motos elèctriques. Estem en conversacions amb altres marques per què entrin en el programa, i esperem que a finals d’aquest mes de setembre puguem disposar de més vehicles..



Quantes empreses i particulars s’han interessat per la iniciativa?

Fins ara tenim 141 sol·licituds de participació, de les quals el 64% són particulars residents o treballadors d’algun municipi de la Riera de Caldes, el 15% empreses, 7% comerços i un 9% d’autònomes o professionals i la resta d’altres tipologies.



Perquè es lidera des de Santa Perpètua?

Santa Perpètua de Mogoda, ha volgut fer front a grans reptes de desenvolupament econòmic, transformació productiva i millora de l’ocupació, per això, ha fet una aposta per la col·laboració entre els municipis de l’Eix de la Riera de Caldes formant l’associació AMERC, amb els municipis de La Llagosta, Palau-Solità i Plegamans, Caldes de Montbui, Sentmenat, Polinyà i la mateixa Santa Perpètua.



En aquest marc de transformació i col·laboració entre municipis, el vehicle elèctric i altres iniciatives de mobilitat sostenible esdevenen una palanca de canvi que ha de permetre:

1. Millorar la qualitat de l’aire i contribuir a la reducció de l’efecte hivernacle i la reducció de soroll.

2. Optimitzar la mobilitat i l’eficiència energètica

3. Promoure la innovació i adaptació empresarial

4. Generar oportunitats laborals.

Per a poder impulsar aquesta iniciativa en el seu conjunt, comptem amb una subvenció del SOC, en el marc de projectes innovadors i experimentals.

A tal efecte, l’any 2013 es va inaugurar el CREVE (Centre de Recursos del Vehicle Elèctric) a Santa Perpètua de Mogoda, amb l’objectiu de donar servei a les tecnologies del vehicle elèctric i oferir un seguit de recursos tant pel sector empresarial com pels nous negocis.



No fa molt que es va crear el CREVE, per qui no ho conegui encara, ens podria explicar què es fa en aquest centre?

El CREVE és un centre pioner dissenyat específicament per donar serveis en les tecnologies del vehicle elèctric lleuger, i oferir un seguit de recursos de suport sector empresarial.

Des del CREVE, entre d’altres activitats, actualment estem fent:

Cursos de formació de mecànic en vehicle elèctric per a persones en situació d’atur.

Adaptació curricular en vehicle elèctric per a Formació Professional

Organitzem l’Electrocat, què és un concurs de prototips de vehicles elèctrics adreçat a estudiants de Formació Professional d’Automoció.

Realitzem seminaris especialitzats sobre, normativa i tècniques d’instal·lació i manteniment de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, protocols d’actuació i manipulació per la reparació de vehicles elèctrics i protocols d’actuació i manipulació en situacions d’emergència amb vehicles elèctrics.

També, a part de tot el que hem explicat anteriorment organitzem aparadors tecnològics, trobades d'experts, jornades de sensibilització, jornades sectorials... i d’altres iniciatives per a impulsar la mobilitat sostenible.



El CREVE ha signat un acord amb la Fundació RACC per a oferir assessorament a les empreses de l’Eix de Caldes, en què es basa aquest assessorament?

Efectivament, s’ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació RACC per oferir a les empreses de l'Eix de la riera de Caldes assessorament gratuït per estudiar la viabilitat tècnica i econòmica per adquirir vehicles elèctrics per a la seva flota. Aquesta iniciativa s'emmarca en un projecte europeu (I-CVUE), una experiència innovadora en la qual participen Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Holanda, Noruega i Catalunya.



L’Ajuntament de Santa Perpètua busca les empreses interessades en canviar la flota de vehicles, i acompanyem la compra dels vehicles a través del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE), juntament amb l’assessorament de viabilitat tècnica i econòmica de la Fundació RACC. Ambdues institucions estan compromeses a potenciar el vehicle elèctric per a reduir les emissions de CO2 i coincideixen en la gran oportunitat que aquesta nova tecnologia ofereix per crear nous llocs de treball.

El programa inclou algun estudi específic de Mobilitat? (Eurecat)

A tots els vehicles participants en el “5.000 km Electric Experiences”, hem incorporat uns track, què són dispositius de control GPS, què recullen una sèrie de dades sobre la ruta seguida, els quilòmetres recorreguts i les recàrregues elèctriques que ha realitzat el vehicle.

Paral·lelament, tots els participants han d’omplir un qüestionari inicial i final, per poder recollir dades sobre la seva experiència.



Juntament amb el formulari d’inscripció, on recollim les dades de perfil del conductor, s’espera poder crear un estudi que ens indiqui, alguns patrons del que podria ser la mobilitat elèctrica del futur i quines són les mancances principals per que sigui una realitat. Per a aquest estudi, comptem amb la col·laboració del Centre Tecnològic Eurecat, que s’ocupa de la part més tecnològica dels tracks i de centralitzar tota la informació obtinguda.