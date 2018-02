Núria Almirón: "Les centrals nuclears van néixer per rentar la cara als diners invertits en bombes nuclears"

Quina és la teva trajectòria professional?

Em vaig llicenciar en Ciències de la Informació i en Ciències Polítiques i vaig treballar durant 3 anys a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a politòloga. Més tard, vaig deixar l’Àrea Metropolitana i em vaig dedicar al periodisme fins que vaig fer la tesis doctoral i em vaig convertir en professora d’universitat.

De quins grups d’investigació formes part?

El meu paraigües és el grup UNICA dins del qual hi ha el grup CRÍTICC que és al que estic adscrita. Dirigeixo el màster en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diferència. Sóc la co-directora de l’UPF-Centre for Animal Ethics i la directora del projecte de recerca THINKClima que investiga el paper que tenen els grups d’interès en el coneixement que rebem sobre el canvi climàtic.

"Una de les causes és l’explotació massiva d’animals que, segons alguns estudis, és la principal emissora de gasos d’efecte hivernacle"

Com a ciutadanes, estem ben informades sobre els efectes del canvi climàtic?

Sobre els efectes si, sobre les causes no. Els humans som els causants del canvi climàtic, però, perquè ho som? Una de les causes és l’explotació massiva d’animals que, segons alguns estudis, és la principal emissora de gasos d’efecte hivernacle. S’han d’especificar les activitats que causen el canvi climàtic, però això és difícil perquè s’ha de dir a la ciutadania que hi ha coses que estan fent malament.

Qui o què ens ho impedeix?

Hi ha un conjunt d’interessos. En primer lloc hi ha els interessos empresarials, hi ha grans sectors que són capaços d’agrupar-se i d’exercir influència en forma de lobby. A més, els partits polítics a la major part dels països democràtics estan endeutats amb la banca i la banca té interessos en molts sectors empresarials, això provoca una modulació del discurs dels polítics envers aquests interessos econòmics. La ciutadania també té part de responsabilitat. Les persones ens aferrem a una sèrie d’hàbits que sabem que són nocius.

"Els lobbies i els think tanks intenten influir a la societat mitjançant els polítics, a través de la legislació i la creació d’estats d’opinió"

Com afecten els grups d’interès sobre la nostra percepció del medi ambient?

Els lobbies i els think tanks intenten influir a la societat mitjançant els polítics, a través de la legislació i la creació d’estats d’opinió. Els lobbies influencien als polítics com a ens reguladors mentre que els think tanks generen coneixement amb la intenció que es converteixi en opinió pública a través dels mitjans de comunicació. Aquest coneixement també és el fan servir els lobbies.

Quins són els interessos principals dels think tanks que neguen l’existència del canvi climàtic?

Aquests tipus de think tanks són clàssics als EEUU. Estan finançats directa o indirectament per grans sectors econòmics, per tant tenen pressupostos enormes per publicar llibres, informes, fer conferències, amb aparença científica i acadèmica però realment estan defensant els interessos dels seus finançadors.

A Europa és diferent, de fet, ho estem investigant al projecte THINKClima. El seu missatge no ha arrelat tant i no sabem si és perquè no tenen tant finançament o perquè no tenen tanta influencia, pel fet de ser petits o perquè la societat europea és més madura, està més preparada i frena aquest tipus de missatges. Aquests think tanks existeixen a Alemanya, Anglaterra, Espanya, i tot i no tenir tanta influència el discurs s’assembla molt al negacionisme clàssic d’EEUU.

"Construir una central nuclear, mantenir-la, els nivells de seguretat que requereix i la gestió de residus, té un cost exorbitant que no surt mai a compte"

Què opines del lobby de les centrals nuclears i del fet que es posicionin com a solució al canvi climàtic?

Les centrals nuclears formen part del lobby de les energètiques. Al llibre El miratge nuclear expliquem que la qüestió econòmica és clau. Construir una central nuclear, mantenir-la, els nivells de seguretat que requereix i la gestió de residus, té un cost exorbitant que no surt mai a compte. Les empreses saben que és costosíssim i no és rendible, per això totes les centrals nuclears s’han construït amb l’ajut dels governs, que hi han invertit molts diners de tots. A més, són un problema de seguretat importantíssim, no només per les piscines amb residus nuclears que s’hi acumulen sinó perquè es poden convertir en objectius terroristes.

Això no és tot, els lobbies energètics afirmen que les nuclears no contaminen, perquè el procés de creació d’energia nuclear no emet gasos d’efecte hivernacle, això és fals ja que el cicle complet de producció sí que és contaminant, sobretot als extrems: l’extracció de minerals i la gestió de residus. Els residus nuclears són un greu problema per al qual no s’aconsegueix trobar cap solució òptima per gestionar-los degut a la seva perillositat, i difícilment es trobarà.

I les terribles conseqüències dels accidents nuclears només fan que empitjorar aquest escenari.

"La llarga ombra de la ramaderia explica que la petjada ambiental de la ramaderia vers el canvi climàtic és enorme"

Quin paper juguen els mitjans de comunicació de l’Estat Espanyol envers el canvi climàtic?

Els mitjans, seguint les conclusions dels informes de l’IPCC, opten per solucions tecnològiques per acabar amb els problemes del canvi climàtic.

Tot i que han començat a filar més prim amb les causes arran d’una sèrie d’informes molt importants, el primer d’ells vinculat a Nacions Unides, anomenat La llarga ombra de la ramaderia (2006), que explica que la petjada ambiental de la ramaderia vers el canvi climàtic és enorme. Però en general, encara hi ha una confusió molt gran.

Es pot parlar de lobbisme ambiental sense ànim de lucre?

Sí, funcionen de la mateixa manera que els altres lobbies però no tenen interessos econòmics al darrere, això fa que no tinguin tanta força i que tradicionalment els haguem considerat menys professionals. GreenPeace és un gran lobbista perquè influencia als polítics, a la societat i pretén canviar les lleis. Alguns d’aquests grups ecologistes també funcionen com a think tanks perquè generen informació a partir de la publicació d’informes.

També hi ha un nombre important de think tanks acadèmics formats per investigadors que s’uneixen per produir informes que envien als polítics perquè aquests puguin contrastar la informació que reben dels falsos laboratoris de coneixement.

"ONG’s que depenen de les donacions dels seus socis però que representen els interessos de milers de persones no competeixen amb les mateixes condicions que un lobby amb molts diners però que només representa els interessos de 12 empreses"

És ètic crear think tanks o lobbies sobre justícia ambiental?

Sí, però s’han d'establir les regles del joc per tal de garantir un accés igualitari a la política no només a partir de limitacions pressupostàries, sinó també d’altra mena, perquè els lobbies empresarials tenen molt més poder que les ONG’s que fan lobbisme.

ONG’s que depenen de les donacions dels seus socis però que representen els interessos de milers de persones no competeixen amb les mateixes condicions que un lobby amb molts diners però que només representa els interessos de 12 empreses.

"Com és possible que amb tota la informació que tenim avui en dia una organització ambiental no recomani deixar de menjar carn?"

És efectiu el discurs comunicatiu creat per les organitzacions ambientals?

A nivell de canvi climàtic no. S’ha de filar prim amb les causes. Com és possible que amb tota la informació que tenim avui en dia una organització ambiental no recomani deixar de menjar carn?

Les organitzacions ambientals han quedat tancades en una caixa d’arguments que eren vàlids en un moment en que no teníem accés a més informació. Ara tenim més informació i han de donar nous arguments, modular el seu discurs i ampliar-lo. Mantenen el tabú sobre la necessitat del decreixement de la població i dels enormes problemes de la ramaderia animal, i això ha de canviar.

"La ciència no és una cosa sagrada que no puguem afrontar des d’una visió crítica"

Quins creus que són els reptes de futur de la comunicació ambiental?

Fer comunicació crítica. La ciència no és una cosa sagrada que no puguem afrontar des d’una visió crítica.

Quins hobbies practiques?

Faig ioga i meditació per mantenir un equilibri vital. M’estimo moltíssim els animals no humans i em puc passar hores mirant els ocells.