Pere Alzina: "Una parella de falcons es menja 2.000 coloms a l'any"

Divertiment altament sostenible.

Anàvem i veníem de l’escola a peu. Teníem ganes de córrer i explorar llocs desconeguts. No era ni millor ni pitjor que els jocs actuals, però era molt diferent, i és una cosa que conforma la teva personalitat.

I en el seu cas també el camí laboral.

A mi ja m’agradaven els temes de naturalesa, però també la música, l’art, la literatura i la filosofia. I un germà caputxí, el pare Lluís de Reus, que cuidava un jardí botànic al convent d’Arenys, ens va portar una setmana a caminar per la muntanya. Vam anar a La Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà) i va ser un viatge iniciàtic per a mi, el primer gran detonador. El pare Lluís era un humanista, coneixia la naturalesa i la filosofia.

Sempre hi ha un gran mestre que marca.

I en vaig tenir d’altres. L’Ajuntament d’Arenys organitzava activitats d’estiu. Jo volia fer un curs de mamífers, però no hi va haver prou gent i em vaig apuntar al que sí que tenia quòrum, el d’ocells. Vaig pensar que seria un rotllo. El professor era un tal Martí Boada. El científic naturalista i geògraf encara no era gaire conegut, però en aquell curs ens va captivar a tots, va ser una meravella. Més tard vaig conèixer i vaig treballar al costat de Jordi Sargatal, l’ornitòleg que va dirigir el Parc Natural dels Aigüamolls de l’Empordà i la Fundació Territori i Paisatge.

"L’acció local és molt important i és que quan mires les coses amb detall veus molt més"

¿Què va aprendre d’aquests dos grans referents en l’estudi de la naturalesa?

Em va quedar sobretot la seva manera de transmetre la seva passió i entusiasme, la seva acció. Amb un pressupost molt limitat aconseguien fer moltes coses. I no anaven amb el pilot automàtic, no. Ells anaven sempre més enllà, en les seves explicacions i la seva tasca. Amb ells i a l’Escola de Natura del Corredor, vaig descobrir que hi havia gent que es guanyava la vida fent el que a mi m’agradava. I després de Biologia vaig fer un màster en enginyeria i gestió ambiental sobre aigües, residus, contaminació, aire...

Tot el que avui preocupa molt més.

De la meva participació en auditories ambientals i consultoria en temes de medi ambient, tinc clares dues idees: que l’acció local és molt important i que quan mires les coses amb detall veus molt més, però solem anar amb el nas apuntant a terra. Estaria bé que tothom conegués el cicle de l’energia del seu poble o ciutat, d’on venen la llum i l’aigua i on van els residus. Però sense tremendisme, el món no s’acaba, però és bo saber el que va bé i el que cal decidir. Prendre consciència.

Podeu llegir l'entrevista complerta aquí