Pere Magrané: "L’amor al Delta i l’estima al territori mouen el nostre voluntariat"

Quina és la missió de la vostra entitat?

Per una banda donem suport al parc natural, amb els nostres voluntaris, però, a més a més, la nostra missió és la protecció del delta, i de les terres de l’Ebre, en tots els sentits, tant pel que fa l’espai natural, com a les activitats i la gent que hi viu.

Amb el parc col·laborem estretament amb els anellaments i censos d’aus, com el polls de flamenc i els de gavina corsa que tenen les colònies de cria més importants a la punta de la Banya. També fem rescats de peixos, quan, a l’hivern, queden retinguts als canals amb poc nivell d’aigua.

Fem activitats de protecció i difusió dels valors ambientals, com plantades, neteges de platges o xerrades divulgatives.

Quina és la realitat de la comarca?

Crec que hi ha una necessitat de reivindicació en la comarca, pel fet que estem en un extrem del país i no sempre se'ns ha tingut prou en compte. En la meva opinió, hi ha un abans i un després de la Plataforma de Defensa de l’Ebre. La seva creació va significar un despertar de la consciència social enorme a les Terres de l’Ebre.

Veient el que s’havia aconseguit organitzant-se, van sorgir altres entitats; tinc la sensació que a partir d’aquell moment va ressorgir la consciència del territori i l’estimació per la terra, per a fer-ne bandera i orgull.

Ara hi ha diverses entitats ambientals al territori, com Picampall, centrada en les aus, però també en els amfibis; a Riet Vell, Seo Bird Life té una reserva històrica de 30 hectàrees, d’arròs ecològic, amb la llacuna, i una casa de voluntaris; RietVell té un programa de voluntariat europeu i cada any rep moltes persones de diferents punts d’Europa. També la Fundació Catalunya La Pedrera hi va crear el Món Natura Delta, amb un ecomuseu de la sal i a on fan educació ambiental…

I després tenim la Plataforma: molts voluntaris i membres de la junta en formem part, i participem dels seus actes i manifestacions, vam anar a Brussel·les, sempre participem de les mobilitzacions, i el dia 7 de febrer tornarem a ser-hi!

Quants voluntaris teniu ara i quin paper juguen en el si de la vostra entitat?

Actualment som 110 membres inscrits, de totes les edats, amb vàries ”quotes familiars”. Majoritàriament gent del Montsià i el Baix Ebre, però també tenim voluntaris del Baix Camp i del Tarragonès, i algú que ve des de Barcelona.

Els voluntaris es posen al servei per a contribuir en la feina i activitats. Som una entitat de voluntariat, per això és important participar activament. Més enllà d’associar-se i pagar la quota, simbòlica, d'1 euro al mes, el que cal és participar i per això demanen un compromís d'implicar-se en un mínim d’activitats al llarg de l’any.

Per què creieu que els voluntaris col·laboren amb vosaltres?

En general per amor al delta, per l’estimació al territori, i per una forta vocació ambientalista. Però també pel que representa el Delta a Catalunya, i a Europa, per l'especial i fràgil que és alhora. Hi ha una forta component d’afectivitat i emotivitat que desperta aquest territori.

Quina creieu que serà la vostra realitat d’aquí a 10 anys?

Suposo que continuarà amb el seu treball, amb nous reptes i noves amenaces que puguin sorgir, lligades al canvi climàtic, i a la regressió i la manca de sediments, que és molt greu. La problemàtica continuarà o serà pitjor si no hi ha voluntat política o tècnica de fer-li front.

Quin ha estat per tu el moment de més passió a l’entitat?

En l'àmbit personal, he de dir que el moment en què em van oferir ser president va ser molt especial per a mi. Jo havia estat voluntari un temps, em vaig implicar en l’entitat, i primer em van oferir entrar a la junta. No som una estructura jeràrquica, però cal una representació, i quan em van dir de fer de president, vaig sentir la confiança vers mi, que a més no sóc nascut al lloc, i el reconeixement vers l’estima que jo li tinc a aquest territori.

Pel que fa a l'entitat, la lluita contra el pla hidrològic, les manifestacions a Barcelona i a Brussel·les, han estat un moment de molta passió.