EXPOelèctric Barcelona ha arribat a la seva vuitena edició. Quin és l’esperit i novetats d’aquest any?

Hem arribat amb ganes d'ensenyar a la ciutadania les novetats en mobilitat elèctrica que ens ha deparat 2018 i part de les que veurem en 2019. Per a aquesta edició hem volgut fer un pas més en el capítol energètic de l'esdeveniment, creant una anella energètica alimentada amb plaques solars i energia procedent de les bateries de vehicles elèctrics del servei de neteja de la ciutat i eliminant els generadors de biocombustible utilitzats en edicions anteriors.

"Molta gent està esperant que el del costat faci el pas per saltar i endinsar-se en la mobilitat elèctrica"

Com valora el moment actual en aquest procés de transició cap a una plena mobilitat elèctrica, amb vehicles zero emissions i energies renovables?

Creiem estar en un moment on pràcticament tothom veu el futur de la mobilitat majoritàriament de manera elèctrica però alhora encara hi ha moltes reticències i molta gent està esperant que el del costat faci el pas per saltar i endinsar-se en la mobilitat elèctrica .

Per part de les diferents institucions catalanes (Generalitat, Ajuntaments, Diputació ...) pensa que fan tot el possible per complir amb els compromisos ambientals, sobre infraestructures i d'ajuda al vehicle elèctric?

Sempre podem fer mes, institucions i ciutadans però és un tema de prioritats i de moment les institucions tenen uns recursos limitats, tot i ser una de les seves prioritats, per afrontar temes tan importants com el futur del medi ambient del qual, una petita part estarà marcat pel desenvolupament de les infraestructures de recàrrega. En resum, crec que els mitjans disponibles s'aprofiten i hem d'estar contents de la feina realitzada. Però també veig que aquests mitjans són molt escassos.

I els fabricants, creu que estan tots per la tasca de promoció del vehicle elèctric?

Tots no, uns molt, altres menys i altres res ... en funció de si la seva visió de futur és a curt, mitjà o llarg termini.

Què n’opina sobre l'ús del vehicle elèctric en el futur? Serà més de compra i propietat o d'ús compartit?

Es diversificarà i potser tots dos mercats seran molt semblants. Crec que anem cap a un model molt plural i que a molts ens costa imaginar fins a on pot canviar en un període de temps no tan llarg.

"Amb Motosharing crec que Barcelona és un escenari boníssim, distàncies relativament curtes, turisme, molts punts d'interès. Si aconseguim acompanyar-lo d'un marc favorable segur que s'imposarà"

Com veu el tema del carsharing a Barcelona respecte a l'èxit de la seva implantació a Madrid? I el motosharing?

El Carsharing a Madrid té una marc legal que el fa molt atractiu pel tema de la facilitat d'aparcament, però a Barcelona no és així i busquem un altre model que hauríem de trobar en breu per no quedar despenjats. Amb Motosharing crec que Barcelona és un escenari boníssim, distàncies relativament curtes, turisme, molts punts d'interès, ... si aconseguim acompanyar-lo d'un marc favorable segur que s'imposarà.

Sobre el tema de la prohibició del dièsel, ¿està d'acord en aplicar una major restricció del seu ús a la ciutat?

Sens dubte mes tard o mes d'hora s'haurà de dur a terme, encara que pugui semblar impopular en un principi.

Què augura en un futur proper pel que fa a la implantació del vehicle elèctric?

Dos anys de molts llançaments de tot tipus de vehicles, més competència, millor tecnologia i millors preus. Les bases perquè el mercat creixi de forma molt notòria.

"El següent pas d'un comprador de vehicle elèctric és intentar produir l'energia i hem de facilitar que això passi"

Com a director de la fira i ferm defensor de la mobilitat elèctrica, creu que les institucions fan prou tasca pedagògica i de promoció per donar a conèixer els beneficis de la seva implantació?

Sens dubte no, però tornem al tema dels recursos i a les prioritats tant de ciutadans com d'institucions. Espero que a mesura que vagin sortint més estudis sobre la contaminació, com ens afecta i com ens costa, deixem de pensar quant val de mes la mobilitat elèctrica i la implantació d'energies renovables per pensar en el que ens estalviarem en un futur pròxim.



Desitja afegir algun aspecte més?

La importància de, tal com hem fet en EXPOelèctric tancar el cercle i produir l'energia de maneres renovables. El següent pas d'un comprador de vehicle elèctric és intentar produir l'energia i hem de facilitar que això passi.