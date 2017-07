«Volem que la pròpia xarxa triï en cada moment la font d'energia renovable més òptima»

Una de les vessants de l'ús de la biomassa com a font d'energia renovable és que estem davant d'un projecte molt vinculat en el territori

Així és. De fet és un projecte territorial amb 4 objectius estratègics. El primer és la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica en els edificis municipals i, en aquest sentit, cal destacar que Olot forma part del Pacte d'Alcaldes, i seguint amb aquesta línia, permanentment es realitzen accions en els edificis públics de la ciutat.

El segon, millorar la gestió dels boscos de la Garrotxa, ja que és la comarca de Catalunya amb major superfície forestal, un 74,47%. Però aquestes 54.260 hectàrees de bosc no estan explotades. Paral·lelament a aquest projecte hem redactat un Pla Estratègic d'Aprofitament de Biomassa per conèixer, realment, la quantitat disponible. El resultat de l’estudi és que a la Garrotxa disposem de més de 20.000 tn/any de biomassa explotables de manera sostenible. El consum exacte del district heating d'Olot el sabrem més endavant, però no li farà ni pessigolles a aquesta gran quantitat disponible (es preveu un consum aproximat de 800 tones/any).

El tercer objectiu és crear una empresa de reinserció social a l'entorn de l'aprofitament de la biomassa, atès que a la comarca tenim un 16% dels alumnes que no finalitzen l'ESO i que se'ls vol ajudar a trovar una sortida professional. A més, comptem amb la col·laboració de la cooperativa La Fageda, amb una àmplia experiència en treballar amb aquests col·lectius.

El quart i últim objectiu, és poder tenir un sector professional local destacat en temes d'eficiència energètica i energies renovables.

Quin és el paper que hi desenvolupa el sistema fotovoltaic?

És molt important perquè ofereix 28,8 kw pic i s'ha dimensionat per poder donar servei a les necessitats elèctriques de les bombes geotèrmiques, amb el que aconseguim que el sistema geotèrmic sigui totalment autònom i independent. La fotovoltaica és d'autoconsum, no injectem energia a la xarxa. Així tenim un sistema zero. En cas que no puguem consumir tota l'energia amb la geotèrmia a través de diversos sistemes, com el d'impulsió, consumirem aquesta energia produïda.

Explica'ns en què consisteix el sistema de backup amb gas natural

En tres dels cinc edificis de la illa energètica, s’hi desenvolupen tasques assistencials a persones de la tercera edat, per la qual cosa necessitàvem poder tenir garanties de subministrament. És per això que varem proposar que la instal·lació disposes d’un sistema de seguretat. El sistema de backup es realitza amb una caldera de gas natural d’alt rendiment, de 750 kW de potència, que en cas de necessitat, es posarà automàticament en funcionament per tal de cobrir les necessitats. No ens podem permetre el luxe que un dia, per una averia o per falta de subministrament d'estella, no es pugui donar servei.

Quina és la funció concreta de la sala de les energies?

La sala de les energies és el cor de la producció d’energia del sistema, i està situat en part dels baixos de l'antic Hospital Sant Jaume. Hi tenim les dues calderes de biomassa, una de 450 kw i una de 150 kw; 10.000 litres d'acumulació d'aigua calenta que ens donarà 350 kw extres d'energia; i les tres bombes de calor geotèrmiques de 60 kw cadascuna. D'aquí es distribueix l’energia als diferents edificis.

Com heu plantejat exactament la distribució de la xarxa?

Té la seva particularitat perquè ens vam decidir per un sistema 4 tubs, que transcorren enterrats pel carrer, dos són per a la impulsió i dos pel retorn. Pel que fa als tubs d'impulsió, un és de baixa temperatura i l'altre és d'alta temperatura. La biomassa ens permet produir a una temperatura de 80-90º, mentre que amb la geotèrmia podem assolir els 40 i 50º. És a dir, en funció de l'edifici, si té un sistema de terra radiant per exemple, no necessita alta temperatura i pot ser més eficient. A l'estiu podem subministrar aigua calenta sanitària (ACS) i, a la vegada, refrigeració. El tub de baixa temperatura no produirà calor, sinó fred, i pel d'alta temperatura seguirà circulant ACS.

Funcionen amb cabal variable en funció de la demanda i amb volum constant. El sistema, en una primera fase format per 280 metres lineals de cada tub, és tancat, no hi ha mai intercanvi directe amb el secundari de cadascun dels edificis.

Com a darrer element destacable podem mencionar que els tubs de distribució compten amb un sistema de detecció de fuites, fonamentat en la detecció de la variació de resistència elèctrica d'un conductor inserit en l'interior de la capa d'aïllament de la canonada.

En una segona fase, hi afegirem 100 metres més per connectar dos nous edificis públics, com són el Casal de la Gent Gran i l’edifici de Can Monsà.