10 empreses del Parc Natural del Montseny renoven la certificació de Turisme Sostenible

Torroella de Montgrí-l'Estartit-Illes Medes ha estat escollida com una de les 100 destinacions més sostenibles del 2017 a nivell mundial. El rànquing l'elabora l’associació internacional Green Destinations, conjuntament amb una vintena d’organitzacions que treballen per fomentar el turisme sostenible. Amb el guardó es vol donar a conèixer la feina que fan els destins turístics a favor de la sostenibilitat i promoure casos de bones pràctiques. En l'avaluació i selecció dels guardonats hi participen un centenar d'experts internacionals.