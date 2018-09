Implantació inicial del servei

L'AMB ha previst començar, els primers mesos de 2019, amb una flota inicial de 300 bicicletes elèctriques d'ús compartit, repartides en 45 mòduls de 14 places exclusives per al servei E-Bicibox. Una vegada consolidada aquesta primera fase, s’anirà donant resposta a la demanda de la ciutadania i d'altres municipis metropolitans.



En total, l'AMB ha previst prop de 630 places per garantir una disponibilitat alta de plaça d'estacionament lliure en qualsevol mòdul. A cada mòdul, s'hi preveuen 6-7 places amb bicicletes elèctriques a disposició dels usuaris i 7-8 places buides per a possibles retorns.



Aquesta oferta estarà distribuïda, inicialment, en 12 municipis metropolitans que pràcticament formen un continu urbà: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans.



L'objectiu de l'AMB, en aquest sentit, és anar ampliant el servei en funció de la demanda, i arribar en un futur a cobrir tots els municipis metropolitans.





Funcionament del servei

Per fer ús d'aquest nou servei, caldrà ser usuari registrat i disposar d'una targeta sense contacte que identificarà l'usuari i li permetrà accedir al servei.



L'abonament del servei té un esquema tarifari que inclou una quota de 30 € l'any, i una tarifa segons franges temporals d'ús. Promocionalment, els primers 30 minuts seran gratuïts.



Inicialment, l'e-Bicibox serà un servei operatiu durant 17 hores, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any. L'horari s'anirà adaptant en un futur en funció de la demanda i l'ús que se'n faci. El nou servei e-Bicibox estarà operatiu inicialment entre les 7.00 h i les 24.00 h.

Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, ha comentat durant la presentació del servei: "Coincidint amb la setmana de la mobilitat sostenible, l'AMB vol fer un pas més i presenta aquest nou servei, que reforça l'estratègia metropolitana per convertir la bicicleta en un transport diari metropolità més i, en general, per promoure i facilitar un veritable canvi d'hàbits i potenciar una mobilitat més neta i sostenible”.