18 cavalls passaran l’hivern al Parc del Garraf després de recórrer 200 km pel camí ramader de Marina

Coincidint amb l’arribada al Parc del Garraf, la directora de la Fundació, Rosa Galindo i el director del parc, Santi Llacuna, acompanyats del diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació, Jesús Calderer, han explicat els beneficis del projecte en el que intervenen elements que van des de la recuperació i benestar dels animals, com també la millora dels espais del parc gràcies a la pastura dels animals.

El diputat Jesús Calderer ha explicat que el projecte de transhumància aporta un benefici pel conjunt del territori per on passa el camí ramader de Marina, des dels Pirineus fins al mar. Calderer ha dit que «aquesta experiència es repetirà en els propers anys ja que té importants valors afegits no només per al parc i els cavalls, sinó també per a les poblacions que acullen als cavalls, amb la generació de valors econòmics, ecològics i turístics que volem potenciar amb el camí ramader de Marina».

El director del parc, Santi Llacuna, ha explicat que el parc ha habilitat un terreny de 300 ha de pastura d’estepa mediterrània amb tancat elèctric, situat prop del nucli d’Olivella, que és ideal per la salut i recuperació dels animals. Aquest tipus de pastura beneficia tant els cavalls, ja que és ideal per a la seva salut i recuperació, com pel mateix terreny, ja que es beneficia de la seva acció per netejar-lo i evitar així la propagació d’incendis forestals.

També la directora de la Fundació, Rosa Galindo, ha volgut remarcar la importància d’aquest projecte pel benestar d’aquests animals, tots ells procedents de situacions de maltractament i abandonament, que necessiten d’unes condicions de vida apropiades per a la seva recuperació. En aquest sentit, el Parc del Garraf ofereix unes possibilitats òptimes per a la seva evolució, en un espai en que podran viure en llibertat i amb bones pastures.