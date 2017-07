28.000 persones connecten amb la natura durant la Setmana de la Natura

L'actriu Marina Comas, premi Goya i premi Gaudi, va pujar fins al niu de les cigonyes de Sebes per tornar un poll anellat amb els seus pares. Després, amb un gran grup de voluntaris i voluntàries ambientals van estar eliminant Xanthium, una espècie exòtica invasora, en el tancat on pasturen els cavalls de Camarga. La pastura mitjançant cavalls ha afavorit l'augment de biodiversitat en la reserva natural de Sebes, ho explica en Pere Josep, membre del Grup de Natura Freixe, l'entitat que té en custodia aquest espai natural a la ribera del riu Ebre, i que va rebre el Premi Medi Ambient 2014.



El dia abans, la veu i la guitarra de Joan Rovira i l'emotiva cançó Lo meu Riu concloïa una jornada de descoberta de la natura guiada per l'Associació Graellsia a l'Ametlla de Mar. El cantautor es fa afegir al grup de voluntaris i voluntàries en una gran gimcana de 4 km, recorrent l'espai natural de les platges de Santes Creus: van entrar a l'aigua per apreciar la importància de la posidònia i la biodiversitat marina, van constatar els problemes dels residus de plàstics al mar, i van descobrir la llacuna d'aigua dolça on recentment s'ha pogut reintroduir el fartet, una espècie de peix en perill d'extinció.



Edu Costa, de Els Amics de les Arts, també va entrar de peus en l'aigua descobrint els riscos de les nàiades invasores, i la biodiversitat al riu Ter, amb la Sorellona i els seus voluntaris. El conseller de Territori i Sostenibilitat va participar en la jornada Fem Francolí de l'Associació Aurora, que va comptar amb l'apadrinament de la Colla dels Castellers de la Il·lusió.



Aquests són algunes de les 327 accions de voluntariat i de descoberta de la natura que s'han dut a terme arreu de Catalunya entre el 2 i '11 de juny, durant la segona edició de la Setmana de la Natura. 28.000 persones s'han implicat en accions de voluntariat ambiental i de descoberta de la natura. Persones conegudes de tots els àmbits han apadrinat la Setmana i han participat en diversos actes per la Natura.

En l’edició d’enguany cal destacar l’elevada participació dels infants, gràcies a la implicació d’unes 70 escoles i instituts d’arreu de Catalunya, que han realitzat activitats relacionades amb la temàtica de la Setmana de la Natura. 30 d’aquestes activitats formen part del programa EduCar del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

El braçalet verd #SetmanaNatura ha estat protagonista de centenars de fotografies a les xarxes socials, imatges amb les quals les persones participants en un acte podien expressar el seu compromís amb la natura.

Aquesta ha estat la segona edició d'aquest esdeveniment, que buscar connectar les persones amb la natura, per ajudar a prendre consciència sobre la necessitat de conservar-la, i de conèixer, alhora, les entitats ambientals amb les que es pot col·laborar com a voluntaris i voluntàries ambientals a Catalunya.

De fet són les entitats ambientals les organitzadores de la Setmana de la Natura, tot i que s'hi han sumat 180 organitzacions, públiques i privades.

Imatges:

Slider. L'actiu Marina Comas, padrina de la Setmana de la Natura es va implicar en les accions de voluntariat ambiental en la Reserva Natural de Sebes a Flix - Font: Grup Natura Freixe

Destacada: La Setmana de la Natura a l'Ametlla de Mar amb l'Associació Graellsia - Font: SetmanaNatura