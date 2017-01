4.000 llars en risc de pobresa energètica es beneficiaran del programa d’auditories i intervenció de la Diputació

Aquesta acció forma part de les actuacions contra la pobresa energètica que desplega la Diputació de Barcelona, que avui s’ha sumat al front comú de les administracions catalanes per instar les operadores de serveis bàsics a combatre aquesta situació a través d’un conveni de col·laboració conjunt. "Valorem la importància d’aquest conveni consensuat per totes les administracions catalanes, que volem que signifiqui un marc de coresponsabilitat i de veritable compromís de les empreses subministradores d’energia, indispensable per fer front a aquesta problemàtica", ha dit la diputada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, durant la presentació del conveni, al Palau de la Generalitat.

Les auditories energètiques impulsades per la Diputació permetran un estalvi valorat en 600.000 euros l’any i una reducció d'emissions de CO 2 de 315 tones anuals: un estalvi energètic equivalent al consum anual de gairebé 100 llars.

La lluita contra la pobresa energètica és un dels eixos estratègics de la Diputació de Barcelona, que l’últim any ha destinat 26 milions d’euros, com a recursos extraordinaris, per fer front a aquesta emergència social. Dins aquest concepte, i com a resposta a les sentències del Tribunal Constitucional contra la pobresa energètica, la Diputació va impulsar el 2016 un programa específic per combatre aquesta situació, dotat amb 15 milions d’euros.

La presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha manifestat reiteradament el suport de la Corporació "a les necessitats dels ajuntaments en matèria social, com els plans d’urgència social o el combat contra la pobresa energètica, són una de les prioritats del mandat. Hi aboquem tots els nostres esforços, a nivell tècnic i pressupostari".