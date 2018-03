Acord entre Feníe Energía i Nissan per utilitzar bateries de vehicles elèctrics en instal·lacions d'autoconsum

Amb aquest acord, les dues marques han de cooperar per contribuir al desplegament definitiu del vehicle elèctric i per a posar les bases cap a l'autoconsum d'energia, que permetrà un sistema energètic més eficient i intel·ligent.

Bateries de vehicles elèctrics per a instal·lacions d'autoconsum

En l'àmbit d'autoconsum ambdues companyies tenen una àmplia experiència. Feníe Energía és la comercialitzadora dels instal·ladors i pot oferir instal·lar energia solar a l'habitatge dels seus clients per cobrir part del seu consum i subministrar amb energia 100% renovable el que no es pugui generar en l'habitatge.

Per la seva banda, Nissan és un dels majors consumidors mundials de bateries per a vehicles elèctrics. Una vegada que les bateries perden la seva utilitat en els vehicles segueixen tenint ús en aplicacions menys exigents com les d'autoconsum.

Per això, Nissan oferirà al mercat un producte compacte i plug & play ideal per a petites instal·lacions, denominades XStorage. Aquest sistema permet emmagatzemar l'energia procedent d'energies renovables i / o de la pròpia xarxa elèctrica i dóna al consumidor el poder d'autogestionar la seva electricitat i, per tant, reduir la factura de la llum.

Incentivar la mobilitat elèctrica

En matèria de mobilitat elèctrica, Feníe Energía i Nissan persegueixen afavorir la seva implantació ampliant l'actual xarxa de recàrrega. En virtut d'aquest acord, la majoria dels punts de recàrrega ràpida de Nissan estaran connectats a la plataforma " Feníe Energía", de manera que els conductors puguin utilitzar-los fàcilment. Posteriorment, s'integraran en el sistema de connectivitat de Nissan.

L'objectiu és demostrar a l'usuari particular que sí que és possible l'autonomia del vehicle elèctric i incentivar l'ús d'aquest tipus de vehicles en flotes professionals, públiques i privades.