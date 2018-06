Almussafes estrena un pas de vianants en 3D que fa frenar els cotxes

Jordi Sunyer, és cap del programa de Salut infantil d’ISGlobal. És catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la UPF. Internacionalment reconegut per la seva recerca sobre l’impacte de la contaminació de l’aire en la salut respiratòria, cardiovascular i en el desenvolupament neuroconductual en els primers anys de vida de l’infant. El 2014 va guanyar el premi més prestigiós mundialment de medi ambient i recerca en salut, el Premi John Goldsmith. L’entrevistem en el marc del congrés Enlaira’t que va tindre lloc el passat 3 de maig on més de 300 estudiants de 10 instituts de Barcelona van compartir amb els experts com afecta a la nostra salut la qualitat de l’aire i què podem fer per millorar-la.