Altafulla instal·la set biòtops més i ja en suma un total de 28 al seu litoral

A uns 300 metres de la sorra, a l’altura del Club Marítim d'Altafulla, es van instal·lar el passat 4 de juliol set biòtops ecològics que pretenen recuperar la fauna i flora marina en un espai orfe de roques i una gran massa de sorra com a fons marí.

Amb la instal·lació d’aquests set biòtops, Altafulla ja en suma un total de 28 unitats, de les 103 que hi ha repartides entre Torredembarra, l’Ametlla de Mar, Salou, Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant. Estan fets de ciment marí i carbonat de calci, pesen entre 1.500 i 2.500 quilos i tenen una alçada d’entre un metre i mig i dos. Se submergeixen a uns sis metres de profunditat per atraure peixos i crustacis que viuen a prop de la costa. La intenció, segons Miquel Rota, creador de les boies ecològiques és “seguir exportant aquesta recuperació biològica a més platges de la Costa Daurada” amb el suport de Repsol, qui patrocina les boies, i la complicitat dels ajuntaments, com és el cas d’Altafulla.

D’altra banda a Altafulla, també s'ha instal·lat un biòtop a la zona verda situada a l’inici del passeig de Botigues de Mar “perquè els visitants puguin veure què s'hi posa al mar i quina finalitat té”, ha remarcat l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso. Juntament amb aquesta escultura de Miquel Rota hi ha una explicació de la seva funcionalitat. A banda d'aquesta acció mediambiental, també té una finalitat educativa i per això es convida a les escoles a què visitin la zona, coneguin els biòtops i la seva funcionalitat i agafin consciència del que hi ha sota al mar. De fet, els alumnes de la Portalada i El Roquissar ja han tingut l'oportunitat de visitar-los.