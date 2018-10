Andreas Wolter, nou copresident de la Climate Alliance

"Els nostres municipis tenen una responsabilitat global. Al mateix temps, els nostres ciutadans exigeixen més protecció del clima, una transformació energètica i de transport, així com ciutats verdes i habitables. Això inclou, en particular, l'eliminació gradual dels combustibles fòssils i la protecció de les selves tropicals.

Aquests aspectes es troben al cor del treball de l'Aliança del Clima. Estic encantat de tenir l'oportunitat d'ajudar a formar aquesta xarxa única!", així es va expressar Wolter sobre la notícia de la decisió.

L'Assemblea General de Climate Alliance ha elegit per unanimitat també a Robinson López Descanse, de la COICA, la coordinadora d’associacions dels pobles indígenes de la selva amazònica, com a vicepresident. López, el nou coordinador de Climate Change and Biodiversity de COICA, substituirà a Eider José Perafan Ramírez com a vicepresident de l'organització. Wolter està precedit per l'expresident Holger Matthäus, alcalde de Rostock, Alemanya. Tots dos representants han expressat el seu desig d'intensificar el treball sobre l'acció climàtica i la justícia climàtica tant a les ciutats europees com a territoris indígenes.