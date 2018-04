Aquest diumenge Barcelona celebra la Festa de la Bicicleta 2018

Un dels objectius d’aquesta celebració popular oberta a tothom és informar sobre la normativa d’ús de la bicicleta a la ciutat per fer que la circulació sigui més segura i garantir la convivència entre els diferents vehicles.

Enguany la festa se celebra a l’abril en comptes del mes de juny perquè coincideix, el 19 d’abril, amb el Dia Mundial de la Bicicleta. Durant tot el mes també té lloc l’esdeveniment internacional “30 dies amb biciBCN”, una iniciativa que a la capital catalana està promoguda per col·lectius ciclistes, entitats de la bicicleta, comerços ciclistes i dibuixants amb col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, per fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. En aquest marc, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB han llançat el repte #30diesAMBbiciBCN a les xarxes, incloent dues iniciatives: dibuixar un mapa col.laboratiu dels recorreguts que fan els ciclistes a partir de l’app Ciclogreen i llançar un concurs a Instagram per potenciar els desplaçaments ciclistes. En ambdues activitats es sorteja una bicicleta elèctrica (cedida per Bicibox). A data d’avui s’han afegit a participar en aquest repte 1.659 ciclistes que han pedalat 19.493 km i amb aquests recorreguts s’han estalviat 4’8 tones de CO2. Pel que respecta al concurs d’Instagram, ja s’han penjat 1.000 imatges en 10 dies.

Bicicletada

La bicicletada començarà a les 9:00 hores del diumenge 15 d’abril i sortirà del carrer Aragó amb Roger de Flor, en un recorregut de 12 quilòmetres que finalitzarà al passeig de Lluís Companys. L’itinerari és el següent:

Carrer d’Aragó, la plaça Espanya, l’avinguda Paral•lel, el carrer Floridablanca, la ronda Sant Antoni, la plaça Universitat, el carrer Pelai, la plaça Catalunya, el carrer Fontanella, la plaça Urquinaona, el carrer Trafalgar, el passeig Lluís Companys, el carrer Comerç, els passejos Picasso i Pujades, els carrers Marina, Pallars, Badajoz, Almogàvers i Roger de Flor, l’avinguda Vilanova i els passejos de Sant Joan i Lluís Companys, on finalitzarà el recorregut. La bicicletada comptarà amb un servei de bicicletes adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

Fira d’Entitats

A banda, el passeig Lluís Companys acollirà una fira d’entitats i comercial perquè els ciutadans puguin visitar els diferents expositors. A la fira hi participaran un total de 47 entitats i empreses, 14 més que l’any passat. Són les següents:

Ajuntament de Barcelona; Bicing (BSM S.A.); IBE ‐ Institut Barcelona Esports; ATM Àrea de Barcelona i TRAM; Àrea Metropolitana de Barcelona; Diputació; Stop Accidents; RACC; Formació i Treball Fundació Privada; Biciamiga; BACC; Biciclot; Amics de la Bici; Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta; Freeel Bicicletes Elèctriques; vanAPEDAL; Abrilbike; Bike Tech; Bikeinvaders; Biking Point; Brompton Junction Barcelona; Brost Bikes; Clinicbikes; Comercial Pous; Decathlon; Donkey Republic-Smart Cycles; El Ciclo-Ramiro Sobral; Emoveyou; ePTV‐BikeBoard; Hybrid Go; Kids on Wheels; Koos by bike tech; MF; OH! Bike Factoria; Pau Tena Ciclisme; Pedal Bike Rental; Pedal Missatgeria a pinyó; Pinzat; Recycling Barcelona; Riese & Müller; Rocsie e‐Motorbike; Secure Bike; Spine the evolution of riding bike; Toben Trading Group; Torrot Flagship Store Barcelona; Tucano Bikes.; Unplugged BCN; Urbanfun electric movement; Vadebike i Whistle / Atala.

Activitats

Al mateix passeig Lluís Companys també se celebraran diverses activitats a partir de les 10:30 hores i durant tot el matí relacionades amb el món de la bicicleta per promocionar l’ús d’aquest mode de transport a la ciutat.

– Circuit infantil de 3 a 7 anys

– Circuit de 8 a 16 anys

– Test & Cycling: espai per provar bicicletes dels expositors de la fira

– Curses de Cargobike

– Circuit amb bicicletes adaptades

– Pedala i pinta: taller de pintura. S’utilitzen bicicletes i a mesura que es pedala es creen els dibuixos.

– Crea el teu reflectant: construcció de reflectants per bicicleta a partir del reciclatge de CD’s

– Andròmines: elements fets amb bicicletes reciclades

– The Hamsters: cursa entre dues bicicletes estàtiques

– Photocall

– Pedala amb energia i aconseguiràs fer crispetes: pedalant es cuinen crispetes.

– Fes el teu suc: pedalant es fa suc natural

– Memory educatiu

– Actuacions itinerants: màgia i acrobàcies en bici

– Mural graffiti: mur on un artista durà a terme un graffiti amb temàtica de la bicicleta

– Concurs de mecànics: a 10 equips de mecànics se’ls repta a construir una bicicleta amb peces reciclades, guanya el que acaba abans i hagi utilitzat menys peces noves

– Chillout: un espai polivalent on es realitzaran diverses activitats com exposició mediambiental; taller de vídeos de la Festa de la Bici; passi de vídeos, etc…

Al mateix espai hi haurà servei d’avituallament d’aigua i una zona de guarda-bicis per deixar ben aparcada la bicicleta.