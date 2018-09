Aras de los Olmos es desconnectarà de la xarxa elèctrica

L'alcalde, Rafael Giménez, destaca que el projecte es va plantejar fa anys perquè el poble és el final de la línia de distribució d'energia i té molts problemes de subministrament, però la Generalitat, que coneix la situació, assenyala que reparar-los "és molt costós". "Estem en la muntanya, i amb les adversitats climatològiques es produeixen amb molta facilitat avaries que deixen els veïns sense servei", lamenta l'alcalde, que destaca que tenen "recursos renovables en una àrea bastant pròxima com per a poder optimitzar-los".

Carlos Roldán, responsable tècnic del projecte i catedràtic d'Enginyeria Elèctrica de la Universitat Politècnica de València (UPV), explica que "un dels problemes principals" serà "la coordinació de les diferents fonts", una adversitat que "al final tindria qualsevol municipi que vulga funcionar amb energies renovables". Roldán diu que Aras de los Olmos disposa de terrenys sense ús per a albergar una planta fotovoltaica; recursos ramaders per a produir energia a partir de biomassa d'origen animal, o biogàs; i té restes forestals i de poda que també s'aprofitarien per a gasificar. Així mateix, es podrà aprofitar l'energia hidràulica del riu.

El projecte té altres efectes positius mediambientals i socials, com l'estalvi d'1.200 tones d'emissions de CO 2 o el de solucionar el problema dels ramaders, a través de la planta de biogàs, amb els purins i la brossa que produeixen els animals.

L'Ajuntament està pendent dels últims permisos administratius i del finançament dels vora quatre milions que costarà el projecte. "Fa falta buscar idees imaginatives sobre com finançar", expressa l'alcalde, però els compromisos amb algunes empreses privades "ja estan" i amb altres "s'estan concretant".