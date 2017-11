Arrenca a València el Conama Local, un congrés per connectar ciutats en el camí cap a la sostenibilitat

El congrés Conama Local València 2017 ha començat aquest 27 de novembre a l'espai Las Naves- Centre d'Innovació de València amb la presència de més de 500 congressistes especialitzats en la sostenibilitat urbana. L'adaptació al canvi climàtic en ciutats, la rehabilitació urbana, la transició energètica, la gestió de la mobilitat i la creació de ciutats més verdes són algunes de les matèries que s'aborden en els tres dies de durada d'aquest congrés en el qual participen ponents de diversos països europeus, gestors municipals, provincials i autonòmics i xarxes de ciutats internacionals.

Cal destacar que durant la primera jornada del Conama Local València 2017 es van dur a terme més d'una desena d'activitats enfocades a àmbits com el transport i el canvi climàtic; l'adaptació al canvi climàtic en ciutats; els plans de rehabilitació urbans; les estratègies alimentàries municipals; l'aprovisionament sostenible en la indústria agroalimentària i el paper de l'hostaleria en l'economia circular.

La sessió inaugural de Conama Local València 2017 va estar destinada a aportar idees i enfocaments per a la implementació de la Nova Agenda Urbana de l'ONU i en ella van intervenir Ruud Schuthof, director regional adjunt d'ICLEI Europa (Iniciativa de Governs Locals per la Sostenibilitat); Antonio Aguilar, director d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment; Elena Cebrián, consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana i el regidor de Govern Interior i Devesa-Albufera de l'Ajuntament de València, Sergi Campillo.

Va obrir la sessió el president de la Fundació Conama, Gonzalo Echagüe, que va recordar que el lema d'aquesta edició: “Les ciutats connecten naturalment”, fa referència a la necessitat que tenen els entorns urbans de ser més sostenibles i també al fet que comparteixen entre ells desafiaments i estratègies comunes.





En aquest sentit, Ruud Schuthof va assenyalar que la implicació cívica i la participació ciutadana són "molt necessàries per transformar la ciutat i guanyar la batalla contra l'escalfament global" i va incidir en el paper clau que tenen les ciutats com a centres dinàmics i d'innovació social per impulsar el canvi cap a una societat més sostenible. Al Conama Local València 2017 es reuneixen nombroses xarxes de ciutats que representen a centenars d'urbs en transició de tot el món. Així, a més d'ICLEI assisteixen portaveus d'Energy Cities, que agrupa 1.000 ciutats de 30 països europeus; del C40, que engloba algunes de les majors capitals del món i diverses xarxes d'escala local i regional.



La jornada es va tancar amb un acte oficial d'inauguració i benvinguda on els ponents van construir entre tots una cinta per representar la necessitat de connexió entre tots els agents i sectors. Van participar Joan Ribó, alcalde de València; Iñaki Prusilla, regidor de Medi Ambient i Espai Públic de l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz; Maria Sánchez, regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Valladolid; Ruud Schuthof, director regional de l'ICLEI; Inma Pruna, gerent de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona; Ana Etchenique, vicepresidenta de CECU-Confederació de Consumidors i Usuaris; Concepció Piñeiro, de Altekio- Iniciatives per a la Sostenibilitat i Gonzalo Echagüe, president de la Fundació Conama.

Joan Ribó va tancar la seva intervenció celebrant l'excel·lent nivell del Conama Local i va reflexionar sobre la importància de les ciutats per al medi ambient. "Més del 50% de la població viu en ciutats i en 2050 s'estima que arribi al 66%", va afirmar. Per Ribó, es tracta d'un "repte per a tots" que obliga que les urbs cooperin entre elles per afrontar els reptes de la globalització, del canvi climàtic i de la crisi ambiental ".



Sobre Conama

La Fundació Conama és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la creació de punts de trobada i reflexió sobre el medi ambient. Organitza des de 1992 el Congrés Nacional del Medi Ambient, un esdeveniment biennal que s'ha convertit en el més important del país per trajectòria, participants i continguts. També organitza anualment el Conama Local, centrat en l'escala urbana i regional, que s'ha celebrat fins ara a Madrid, Sevilla, Vitòria-Gasteiz, Granada i Màlaga i que, en 2017, s’ha organitzat a València.