Arrenca el Premi Catalunya d'Ecodisseny 2017 amb el taller Circulab

S'ha iniciat el període de presentació de candidatures al Premi Catalunya d’Ecodisseny 2017 que romandrà obert fins el 28 de febrer.

És la segona edició d’aquest Premi, adreçat a dissenyadors, fabricants de productes, impulsors d’estratègies i estudiants de Catalunya. El premi consta de 4 categories:

Producte (per a productes en el mercat) Producte en Desenvolupament (per a productes no comercialitzats) Estratègia (per a iniciatives de promoció de productes ecodissenyats) Disseny Jove (per a estudiants i titulats novells)

És un premi dotat econòmicament amb 5.000 € per al guanyador de cada categoria, que ofereix també altres beneficis als guanyadors i participants, com ara la presència a l’exposició i al catàleg del Premi i la participació en altres activitats de difusió. Al fulletó explicatiu i a la resolució de la convocatòria es poden consultar tots els detalls de les bases de la convocatòria.

Per a saber-ne més, l’ARC explicarà els aspectes més rellevants de la convocatòria d’aquest any en el taller CIRCULAB, un taller sobre ecodisseny i economia circular que coorganitza juntament amb Ecoembes i el BCD Barcelona Centre de Disseny. El taller tindrà lloc el proper dijous 26 de gener, a les instal·lacions del Design Hub Barcelona. Es tracta d’un business game que permet plantejar i analitzar el model de negoci de les empreses i així, identificar noves i possibles oportunitats respectuoses amb el medi ambient centrades en els necessitats i beneficis tant per al consumidor com per la pròpia empresa. Les sol·licituds d’inscripcions al taller ja estan obertes.

Formulari d'inscripció al Circulab:

http://www.arc.cat/jornades/circulab/inscripcio.html