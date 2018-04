Arriba la segona Setmana Sense Soroll

Iniciatives com ara la sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control així com impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç. Sota el lema ‘Aturem el soroll!’, la SSS del 2018 té com a objectiu posar en valor totes aquelles actuacions i/o accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

Aquest any, a més, la Setmana Sense Soroll s’ha adherit a la Setmana Verda EU Green Week, #EUGreenWeek que promou la UE, implicant a les diferents administracions i a la ciutadania per crear ciutats més sostenibles. Es podran seguir totes les activitats a les xarxes socials amb l'etiqueta #SSSoroll2018 #EUGreenWeek.

Per tal d’animar als ens locals a adherir-se a la Setmana Sense Soroll 2018, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, ofereixen recursos de suport als ens locals sota el catàleg de recursos “La Xarxa sona bé 2018”.

Aquestes activitats vinculades o associades al soroll/acústica poden ser de qualsevol tipus: tallers, xerrades o conferències, publicació articles, notes de premsa, ..... fetes de manera individual, grups, col·lectiva,..... oberta tothom, o preparat específicament per algun col·lectiu com a professionals del sector, escoles, ciutadania, .... L’objectiu és que se’n parli i que el missatge arribi a un ventall ampli de la societat.

Els recursos del catàleg “La Xarxa sona bé 2018” tenen com a objectiu donar suport als ens locals per tal que impulsin i desenvolupin alguna actuació de sensibilització en l’àmbit de la prevenció del soroll.