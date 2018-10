Barcelona Energia creix i s'estén a tota l'àrea metropolitana

El Consell Metropolità ha aprovat aquest 16 d'octubre, en un ple extraordinari, l'adhesió de l'AMB a Barcelona Energia, l'operador elèctric metropolità, que ja abasteix l'Ajuntament de Barcelona des del passat mes de juliol. A partir de gener del 2019 podrà subministrar l'electricitat dels consums propis de l'AMB i oferir els seus serveis a la ciutadania de l'AMB. L'adhesió s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups llevat del PP, que s'ha abstingut.



Barcelona Energia no és només un instrument per a la compra i subministrament d'energia, sinó que permetrà avançar en la producció d'energies renovables i la promoció de l'autoconsum. Permetrà combatre la pobresa energètica, recuperar el sector econòmic de les renovables i l'apoderament de la ciutadania, així com deixar de dependre de les grans companyies elèctriques.



Barcelona Energia serà un instrument per fomentar la generació local d'energies renovables, ja que facilitarà la compra i la posterior venda dels excedents d'electricitat generats a les instal·lacions d'autoconsum. Això permet visualitzar clarament el vincle entre generació energètica i consum d'energia: el que es genera, menys el que es consumeix.



L'AMB considera que fa un pas més cap a la sobirania energètica del territori, apostant fermament per les energies renovables, donant suport a l'autogeneració i al consum d'energia de proximitat. La comercialitzadora ajudarà a desenvolupar les seves polítiques energètiques de manera integral, eficient i coordinada, amb l'objectiu de produir el màxim d'energia que consumeix.



Durant el Ple s'ha aprovat inicialment la memòria justificativa de l'activitat, la qual recull l'activitat que la comercialitzadora ja executa per compte de l'Ajuntament de Barcelona des del juliol del 2018.



Segons Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, "amb l'extensió de Barcelona Energia a tota l'àrea metropolitana estem consolidant un instrument que ens permetrà avançar en la transició energètica, en un canvi de model basat en les renovables locals, en l'eficiència, on la ciutadania estigui al centre de les decisions".



Eloi Badia ha remarcat la importància que "Barcelona Energia és una comercialitzadora gestionada des del vessant públic, que no persegueix els beneficis econòmics, sinó el benefici comú".



La funció principal de la nova operadora és la comercialització d'energia. Actualment ja abasteix l'Ajuntament de Barcelona, i a partir del 2019 estendrà els seus serveis a les instal·lacions de l'AMB i a empreses públiques gestores de serveis de l'AMB.



Dins dels límits legals, Barcelona Energia oferirà els seus serveis a la ciutadania. Pel fet de ser la comercialitzadora d'un ens públic, el 80% de l'activitat estarà dirigida, per llei, a les institucions que la formen, mentre que un 20% de la seva producció es podrà destinar a tercers. Això podria suposar abastir unes 20.000 llars del territori metropolità.



També es preveu la possibilitat que en el futur s'hi puguin incorporar la resta d' ajuntaments metropolitans i les seves empreses publiques gestores de serveis públics.