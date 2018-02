Barcelona es consolida com a destinació turística sostenible

Barcelona és una de les 13 ciutats a tot el món que ostenta aquest títol, que es revisarà novament al 2020. Com a principals punts forts de la ciutat per ser considerada una ciutat Biosphere, s’apunten les millores en accessibilitat a les platges urbanes, els avenços en aquesta matèria en el Districte de les Corts, el compromís de la ciutat amb el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima, l’estratègia de territorialització del turisme, com a política de descentralització o iniciatives de caràcter innovador com la Mostra de Turisme Juvenil.

Barcelona, primera destinació urbana que va rebre la certificació Biosphere World Class Destination

El certificat com a Biosphere World Class Destination és el resultat d’una auditoria realitzada per l’Instituto de Turismo Responsable ITR, aprovada pel Global Sustainable Tourism Council GSTC amb criteris que responen als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible ODS de Nacions Unides, que apunta el compliment per part de la ciutat dels requisits per esdevenir una ciutat Biosphere, que implementa una gestió racional i responsable de promoció i aplicació de models turístics respectuosos amb el medi ambient i orientats al retorn socioeconòmic i la sostenibilitat de l’activitat del turisme.

Aquesta certificació segueix les línies marcades per l’OMT (Organització Mundial del Turisme), que determina que els sistemes de certificació de turisme sostenible aplicables al turisme juguen un paper important en la regulació dels serveis turístics, i en destaca els beneficis significatius que produeix per al medi ambient i la societat en general allà on s’hi donen aquestes certificacions.

Barcelona va esdevenir la primera destinació urbana en rebre la certificació Biosphere World Class Destination, al juny de l’any 2011, que va revalidar l’any 2014 i torna a aconseguir enguany.

