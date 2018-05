Del 27 a l 30 d’abril, Barcelona, Madrid i Cadis van ser les ciutats de la península Ibèrica que van participar al City Nature Challenge, rebatejat com Biomarató, la marató de biodiversitat més important del món, amb una setentena de ciutats participants. El desafiament consistia a realitzar el major nombre possible d’observacions de biodiversitat i d’espècies i involucrar la major quantitat possible de ciutadans. Natusfera ha estat la plataforma a Europa a partir de la qual s’han compartit més observacions. Entre Barcelona, Madrid i Cadis 320 persones van registrar 15.612 observacions. Això suposa el 47% del total d’observacions aportades per les 11 ciutats europees que van participar.

Barcelona va ser la segona ciutat d’Europa que més espècies diferents va identificar (922, per darrere les 1.135 de Bristol i la Regió de Bath, a Anglaterra), i la tercera pel que fa al nombre d’observacions (6.653; Bath i Bristol en van compartir 9.518) i també pel que fa a persones participants (151, per les 334 de Berlín). En el global mundial, l’àrea de San Francisco Bay, als EUA, encapçala les classificacions d’observacions (41.737), espècies (3.211) i participants (1.532).