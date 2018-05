Barcelona estrena una nova superilla al barri de Sant Antoni

El concepte de cruïlla tal com el coneixem s'ha transformat al carrer del Comte Borrell amb Tamarit. L'espai s'ha convertit en una supercruïlla, un encreuament sense trànsit ni zones d'aparcament. L'Ajuntament dona per acabades les obres d'aquesta zona d'estada a tocar del Mercat de Sant Antoni. Tot i això, alguns veïns ja s'han queixat de l'ocupació del nou espai per part d'empreses de lloguer de bicicletes. Aquesta no serà l'única intervenció de pacificació a l'entorn del nou mercat. A l'octubre començaran les obres de pacificació a Comte Borrell, entre Gran Via i Floridablanca, i a Tamarit, entre Viladomat i Calàbria.

El primer tinent i regidor de l'Eixample, Gerardo Pisarello, i la tinenta d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz han inaugurat aquest diumenge la supercruïlla de Sant Antoni. Ho consideren una nova plaça pública guanyada al barri, ja que els vehicles no poden travessar aquest encreuament de carrers i es desvien per un lateral. L'espai s'ha pensat com un indret per acollir actes i trobades veïnals, s'hi han plantat alzines recuperades de la plaça de les Glòries i també se n'ha remodelat l'enllumenat. En aquest vídeo en 360 graus podeu veure en detall la supercruïlla.

Tot i això, les primeres crítiques ja han sorgit. Els restauradors reclamen poder ampliar les terrasses en el nou espai i la plataforma veïnal Fem Sant Antoni ha denunciat a Twitter que una empresa de lloguer de bicicletes ha ocupat il·legalment l'espai guanyat a la supercruïlla.

La superilla de Sant Antoni, dissenyada a partir d’un procés de participació amb el veïnat, els comerciants i les entitats, completa ara la primera fase d’execució amb l’actuació al carrer del Comte Borrell entre Floridablanca i Manso, i al de Tamarit entre Viladomat i el Comte d’Urgell. La nova plaça i els carrers de l’entorn s’han reurbanitzat amb un disseny de plataforma única amb prioritat per als vianants i un únic àmbit de circulació, a velocitat reduïda, compartit per vehicles a motor i bicicletes. A més, s’hi han instaurat grans zones amb vegetació i espais d’estada, i s’ha renovat l’enllumenat.

Tot l’espai guanyat en aquesta zona i la recuperació dels patis interiors del Mercat de Sant Antoni, que obre les portes el 23 maig després de nou anys de reformes, permetran sumar 5.000 metres quadrats d’espai públic al barri. La primera fase d’intervenció a la superilla ha tingut un cost de 3,5 milions d’euros.

Un total de 21.000 metres quadrats més de superilla el 2019

La remodelació del barri de Sant Antoni continuarà el mes d’octubre amb una segona fase que permetrà pacificar 2,1 hectàrees d’espai públic addicionals que es recuperaran per a l’ús veïnal.

En concret, s’ampliarà l’actuació al carrer del Comte Borrell entre la Gran Via i Floridablanca, i al de Tamarit entre Viladomat i Calàbria d’una banda, i entre el carrer del Comte d’Urgell i de Villarroel de l’altra, seguint els mateixos criteris per donar prioritat als vianants i fomentar els espais d’estada per al veïnat.

A més, s’incorporarà arbrat nou en aquesta zona, s’hi renovaran les voreres i l’enllumenat dels carrers de l’entorn, i a partir del gener del 2019 s’hi instal·larà mobiliari urbà, àrees de jocs infantils i jardineres a la cruïlla entre els carrers del Comte Borrell i del Parlament per fomentar l’estada i el lleure. La segona fase s’enllestirà la primavera de l’any vinent i tindrà un pressupost de 8 milions d’euros.

Més superilles, més ciutat per al veïnat

La transformació del barri de Sant Antoni avança en el marc del programa Superilles. “Omplim de vida el carrer”, que també s’està desenvolupant als barris del Poblenou, les Corts, Horta, Sants i Hostafrancs amb l’objectiu de recuperar el carrer com a espai de socialització i d’esbarjo per al gaudi de les persones, i reduir la contaminació i el soroll per fer que la ciutat sigui més saludable i habitable.