Barcelona estudiarà l’impacte sobre la salut de les superilles amb el suport de Michael Bloomberg

La ciutat de Barcelona estudiarà l’impacte en la salut de les superilles desplegades recentment en alguns barris. La investigació es farà en el marc de l’Aliança de Ciutats Saludables de Bloomberg Philanthropies, una xarxa mundial de ciutats dedicades a la reducció de malalties no transmissibles (MNT). L’Aliança, anunciada el maig de 2017, està dirigida per Michael R. Bloomberg, ambaixador mundial de les Nacions Unides per a la lluita contra les MNT i exalcalde de la ciutat de Nova York. Barcelona treballarà al costat de Bloomberg Philanthropies i l’equip d’implantació de Vital Strategies per a desplegar solucions provades que salvin vides i millorin l’entorn on les persones viuen, treballen o juguen. En concret, la ciutat de Barcelona s’acull a la línia d’actuació que comprèn els efectes del disseny urbà per a l’activitat física i la seguretat, i durà a terme el projecte a través de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

La iniciativa consisteix a avaluar amb diferents metodologies quins efectes té la remodelació urbana integral que comporta implementar les superilles (superblocks). Aquesta iniciativa, impulsada per la mesura de govern ‘Omplim de vida els carrers’, es converteix en un nou concepte urbà format per un teixit de relacions que posa en valor els barris, els carrers, els edificis i activitats existents, i promou la recuperació de l’espai públic i un sistema de mobilitat sostenible que els connecti. Així, també es transforma la vida de la ciutadania, i es promouen relacions socials de proximitat. Ja s’han desplegat aquestes superilles en algunes àrees de Barcelona i s’espera que ajudin a millorar la qualitat de vida, ambientalitzar i recuperar els carrers i l’espai públic, pacificar el trànsit i generar entorns amigables, dins d’un procés cívic de participació i coresponsabilitat.

Segons destaquen les persones promotores de l’Aliança i de Vital Strategies, les malalties no transmissibles (malalties cardiovasculars, càncer, diabetis, malalties respiratòries cròniques, entre d’altres) i les lesions causades per accidents de trànsit maten 44 milions de persones a tot el món cada any. De fet, són responsables de gairebé el 80% de les morts mundials. Atès que la major part de la població mundial actualment viu en entorns urbans, les ciutats estan en una posició única per a reforçar la lluita contra les malalties i lesions per mitjà de la implantació de polítiques que redueixin de manera significativa l’exposició als factors de risc.

De cara a reduir morts, malalties i lesions relacionades, es despleguen intervencions en les ciutats del projecte, i en el cas de Barcelona, l’impuls rebut es destina a avaluar l’efectivitat dels nous models de configuració urbana sota el concepte de superilles, amb beneficis esperats sobre la qualitat de l’entorn, el benestar de la ciutadania, els nivells de contaminació i el soroll, entre d’altres.

“L’Aliança de Ciutats Saludables uneix els alcaldes/ses que fan esforços per ajudar a la ciutadania a viure vides més sanes i a reduir les malalties no transmissibles i les lesions”, ha explicat Michael R. Bloomberg, ambaixador de l’OMS (Organització Mundial de la Salut ) per a les MNT (Malalties No Transmissibles) i exalcalde de la ciutat de Nova York. “Les accions d’aquests alcaldes poden prevenir milions de morts innecessàries i protegir la salut de les generacions futures, a la vegada que fan que les seves ciutats siguin més fortes i més pròsperes”, explica Bloomberg.

L’Aliança de Ciutats Saludables és una iniciativa de 18 mesos. Cada ciutat de l’Aliança s’ha compromès a promulgar una de les 10 polítiques provades que l’OMS considera efectives per protegir les persones contra l’exposició als factors de risc de malalties no transmissibles i lesions.

Mitjançant la implantació d’intervencions de gran impacte, Barcelona se suma ara a la reducció impulsada del nombre de morts prematures causades per les MNT i els seus factors de risc. Com a part de l’Aliança de Ciutats Saludables de Bloomberg Philanthropies, Barcelona ha obtingut accés a una xarxa mundial de dirigents i experts en salut pública municipals que treballen per a prevenir malalties no transmissibles i lesions, juntament amb una subvenció per posar en marxa l’activitat: la contribució econòmica arriba als 80.000 euros

Sobre l’Aliança de Ciutats Saludables

L’Aliança de Ciutats Saludables és una prestigiosa xarxa mundial de ciutats que dediquen esforços a salvar vides mitjançant la prevenció de malalties no transmissibles (MNT) i lesions. Aquesta iniciativa, patrocinada per Bloomberg Philanthropies en col•laboració amb l’OMS, així com Vital Strategies, permetrà a ciutats de tot el món dur a terme una política o intervenció de gran impacte per a reduir els factors de risc en MNT a les seves comunitats. Teniu més informació aquí