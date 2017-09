Barcelona prepara un atles dels ocells nidificants al municipi

L’Atles dels ocells nidificants de Barcelona té la finalitat de donar a conèixer quines són i on es troben les espècies d’ocells que es reprodueixen a la ciutat, així com el nombre d’exemplars que hi ha. Es tracta d’un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Català d’Ornitologia, la Universitat de Barcelona i la Fundació Barcelona Zoo.