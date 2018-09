La mobilitat sostenible és clau per construir una ciutat més verda, més confortable i menys contaminada. Fer servir el transport públic i desplaçar-se d’una manera sostenible (en vehicle elèctric, a peu o en bicicleta) millora la qualitat de l’aire, ajuda a prevenir els accidents de trànsit, redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i contribueix a un consum racional dels recursos energètics.

L’objectiu de la Setmana Europea de la Mobilitat és conscienciar la ciutadania sobre l’impacte mediambiental del transport i la importància d’apostar per mitjans de desplaçament més saludables i sostenibles. A més, la transformació dels hàbits de transport va acompanyada d’una recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, que fa possible aquest canvi cap a una mobilitat més eficient i més respectuosa amb el medi ambient. Totes aquestes accions formen part de l’estratègia municipal i es recullen en el Pla de mobilitat urbana (PMU) 2013-2018.

La celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat també donarà peu a l’estrena del nou web de mobilitat de l’Ajuntament, un nou portal actualitzat en l’aspecte tècnic i de continguts que prioritzarà els serveis municipals més consultats.

“Combina i mou-te!”

Enguany amb el lema “Combina i mou-te!” es vol destacar la importància de fer servir diferents mitjans de transport segons el tipus de desplaçament. Amb freqüència, els usuaris i les usuàries de vehicles motoritzats fan servir el mateix mitjà de transport per a tots els seus desplaçaments. L’ampliació de la xarxa de transport públic i la millora de les connexions a peu i en bicicleta obre la porta a una diversitat de la mobilitat a disposició de tota la ciutadania, perquè es pugui escollir en cada moment quina és la millor manera de moure’s per la ciutat. Així, per arribar a qualsevol punt de la ciutat, es poden combinar les diferents opcions per fer el trajecte més eficient i saludable.

Més de quaranta activitats entorn de la mobilitat sostenible a Barcelona

El programa de la Setmana Europea de la Mobilitat inclou més de quaranta activitats distribuïdes arreu de la ciutat, entre les quals destaquen les següents:

Dia Mundial sense Cotxes – “La Mercè respira!”

Enguany el Dia Mundial sense Cotxes coincideix amb la celebració de les Festes de la Mercè, una circumstància que ha propiciat la fusió d’ambdós esdeveniments en una jornada anomenada “La Mercè respira!”. D’aquesta manera, la Mercè suma al seu programa la mobilitat sostenible i segura amb un grapat d’activitats que es duran a terme durant el dissabte 22 de setembre.

L’esdeveniment principal d’aquesta jornada serà “La via Laietana respira amb la mobilitat sostenible”, i comportarà la transformació d’un tram d’aquest gran eix de la ciutat en una via pacificada, un espai lliure de vehicles motoritzats que serà l’escenari d’un grapat d’activitats: propostes esportives, artístiques i d’oci, amb classes magistrals de ioga, circ i swing, un parc de patinatge i una roller disco, a més de tallers de reciclatge.

El carrer Gran de Gràcia també serà protagonista d’aquesta jornada, en què, com cada any, es tallarà el trànsit entre l’avinguda Diagonal i la rambla de Prat, entre les 17.00 i les 21.00 hores. Sobre les afectacions i recomanacions de mobilitat a tota la ciutat, el 010 oferirà informació actualitzada, que es podrà seguir a través de les etiquetes #BCNsensecotxes i #MercèRespira.

Parking Day

La recuperació de l’espai públic a la ciutat s’estendrà a les places d’aparcament durant el dia 21 de setembre, una iniciativa que va sorgir a San Francisco l’any 2005 i que enguany ja se celebra a 200 municipis d’arreu del món. L’objectiu és reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient i visibilitzar el potencial de l’espai que normalment ocupen els vehicles motoritzats.

Cursa de Transports

El 19 de setembre tindrà lloc aquesta particular cursa, que té com a objectiu comparar els temps de viatge, el consum energètic, el cost econòmic i les emissions contaminants dels diferents mitjans de desplaçament. Participants a peu, en bicicleta, amb patins, amb transport públic, amb moto i amb cotxe competiran per assolir la mobilitat més sostenible i saludable.

Expoelèctric

Tot i que no coincideix amb les dates de la Setmana Europea de la Mobilitat, ja que tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 d’octubre, aquesta fira d’exposició de vehicles elèctrics, tecnologies eficients i autoconsumforma part del programa d’activitats per aportar innovació i avantguarda entorn de la mobilitat sostenible.