El projecte ha estat presentat aquest dijous pel vicepresident primer de la Diputació de Barcelona i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras, juntament amb el president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Carles Luz, i el director general del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, Antoni Trasobares.

BCN Smart Rural és un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) del programa FEDER, que compta amb un pressupost de prop de tres milions d’euros repartits en tres àmbits d’actuacions com son un banc de serveis per impulsar l’especialització i la competitivitat al món rural a partir de les noves tecnologies, l’impuls de l’economia verda i circular a partir de la gestió forestal i l’impuls de la biomassa km 0, així com el foment d’activitat productiva agrícola i ramadera d’alt valor ecològic.

El projecte es desenvoluparà fins al 2021 en l’àmbit de la demarcació de Barcelona no metropolitana, un àmbit que cobreix un total de 565.975 ha, el que suposa el 84,94% del territori no metropolità.

Un projecte innovador per al món rural

En la seva intervenció, el vicepresident Guiteras ha ressalta que «BCN Smart Rural és innovació perquè integra i alinea polítiques i accions de desenvolupament rural en un territori que s’està despoblant. Aquest és un repte i un bé per al país i per això muntem espais pilots per desenvolupar aquests polítiques». En aquesta línia, Guietars ha dit que «fomentem un treball transversal publicoprivat, perquè ens cal la col·laboració privada, amb agents i persones del territori que tenen necessitats, per això volem tirar endavant noves oportunitats de negoci perquè puguin guanyar-se la vida, no només en el sector agrícola, ramader o forestal, sinó a partir de sinergies amb altres activitats econòmiques de serveis que tinguin un valor afegit per aquests territoris».

Guiteras també ha assenyalat que BCN Smart Rural «també pretén ser un motor de canvi que doni oportunitats al mon rural amb una nova visió i dimensió per als nous emprenedors i també per oferir competitivitat de les empreses en el sector agrari i forestal. Així també recuperem un paisatge de mosaic de natura viva i no abandonada, amb major biodiversitat i riquesa».

El vicepresident primer també ha volgut ressaltar que «amb l’aportació d’aquests recursos de prop de tres milions d‘euros, farà aflorar mols petits projectes, imprescindibles per donar vida als petits pobles, amb exemples reals que afavoriran al conjunt del país». Entre aquests exemples que aportarà el projecte hi ha la creació d’espais-test agroforestals per acompanyar futurs emprenedors, impulsar nous models de gestió forestal en la prevenció d’incendis amb l’aprofitament econòmic del bosc per biomassa en substitució d’energia fòssil, a més de donar formació a treballadors forestals amb tècniques d’extracció i maneig de la fusta destinada a la producció de biomassa, amb un producte final de major qualitat i sortida comercial.

El projecte també s’ha marcat com a objectiu per al 2020, disposar d’equipaments de suport agroalimentaris d’ús compartit i d’un espai innovador multiús per a la transformació de productes forestals.

El president de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), Carles Luz, també ha remarcat la importància d’aquest projecte com «una oportunitat per a tots els grups d’acció local que ja estem treballant en el que és la dinamització del territori rural des d’aquesta preocupació que tenim com és el despoblament, i ajudar als emprenedors perquè tirin endavant els seus negocis, consolidar-los i es puguin quedar en els seu territori».

Finalment, el director general del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya, Antoni Trasobares ha assegurat que el projecte «ajudarà a una millor transformació una millor gestió del medi ambient, generar activitat econòmica i també llocs de treball i formació que contribuiran a que més persones es puguin guanyar la vida».