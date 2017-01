Bellaterra instal·la dues passeres de corda per evitar l'atropellament d'esquirols

Josep Lascurain, biòleg de la consultora mediambiental SGM i impulsor del sistema, ha destacat la importància de la infraestructura, alertant que hi havia risc d'"extinció local" de la població d'esquirols d'aquesta zona. A banda de les passeres, també s'han instal·lat menjadores i càmeres de fotorampeig, que s'activen quan detecten la presència dels animals.

Les passeres de corda tenen una amplada de 15 centímetres i s'han instal·lat concretament al quilòmetre 3 de la carretera BV-1414, per on circulen diàriament més de 6.600 vehicles, segons dades facilitades per l'EMD de Bellaterra. Josep Lascurain ha destacat el risc que aquest trànsit comporta pels esquirols, ja que els animals viuen en un bosc d'escassament 2'6 hectàrees, i això els obliga a creuar la carretera per obtenir pinyes per menjar.

A banda de les reduïdes dimensions del bosc, Lascurain ha incidit també en el fet que els esquirols acostumen a sortir a la recerca d'aliments cada dia durant les primeres quatre hores de sol, coincidint amb un pic de trànsit a la carretera. Per tot plegat, ha assegurat que "morien atropellats més esquirols dels que naixien", fet que significava "un problema demogràfic important". Segons ha senyalat el biòleg responsable de la infraestructura, la població d'esquirols és d'un màxim de cinc exemplars per quilòmetre quadrat, i els atropellaments estaven posant en risc la supervivència de l'espècie a Bellaterra. Amb el nou sistema, però, "les barreres que semblaven insuperables ara desapareixen de cop", ha destacat.

El cost de la instal·lació de ponts de cordes, menjadores i càmeres de vigilància a Bellaterra ha ascendit als 6.000 euros. Josep Lascurain ha assegurat que es tracta d'una infraestructura molt "bàsica" i que dóna "grans resultats", per la qual cosa confia que altres ajuntaments de l'entorn apostin per desplegar també aquest sistema. En paral·lel, Lascurain ha avançat que treballa, junt amb l'EMD de Bellaterra, en la creació d'un cens de la població d'esquirols. Tot i que el projecte és incipient, l'objectiu és demanar la col·laboració de la ciutadania perquè enviï fotografies dels exemplars que detecti al bosc o al jardí de casa, per tal de geolocalitzar on són els animals i poder acotar quina és la població exacta.