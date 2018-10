Aquest matí a primera hora ja s’han pogut veure davant de molts domicilis de Besalú els contenidors del porta a porta. La vila comptal s’avança així a la resta de municipis garrotxins i fa efectiu el canvi en el sistema de recollida de residus, amb l’objectiu de millorar les xifres de reciclatge i reduir el volum de deixalles que arriben a l’abocador comarcal.

Fina Surina, Tinent Alcalde Besalú: “Estem al 40 i la idea és superar de llarg el que marca la normativa europea. A curt termini arribar al 80”

L’Ajuntament de Besalú ha treballat en els dos últims anys en la implantació del porta a porta, que consisteix en recollir els diferents tipus de deixalles casa per casa, en dies assignats al llarg de la setmana. Un dels factors més importants ha estat fer pedagogia entre els veïns, amb xerrades i tallers. En els darrers dies els besaluencs han pogut recollir el seu ‘kit’ de contenidors en una nau del poble, que són de colors personalitzats i discrets tenint en compte les característiques del centre històric. Avui alguns ja els han començat a utilitzar. El funcionament ha estat diferent amb els grans productors, les empreses i comerços de la vila.

Fina Surina, Tinent Alcalde Besalú: “Tots els grans productors han rebut visites personalitzades i se’ls hi han repartit els contenidors grans en funció de les seves necessitats i dels residus que produeixen” Juntament amb el ‘kit’ s’han repartit imans per a la nevera on s’indica quines escombraries cal treure cada dia. El consistori de Besalú també ha contractat una educadora perquè resolgui els dubtes que puguin sorgir.