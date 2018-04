Bicicletes al carrer, celebrem la nostra festa!

La jornada de festa ha començat amb una Bicicletada popular que ha congregat des de les nou del matí ciclistes de totes les edats. El recorregut, de 12 quilòmetres, ha començat al carrer d’Aragó amb Roger de Flor i ha travessat el centre de la ciutat fins a arribar al passeig de Lluís Companys.

En aquest punt, i fins a les 14.30 hores, hi ha hagut una fira d’entitats i associacions i s’han organitzat més d’una vintena d’activitats vinculades al món de la bicicleta. A més de les paradetes de comerciants del sector ciclista, els ciutadans i les ciutadanes han pogut informar-se de la normativa d’ús de la bicicleta per promoure una mobilitat més segura i cívica. També s’han repartit 8.000 plànols actualitzats de la xarxa de carril bici de la ciutat, amb informacions d’interès com la direccionalitat dels trams i la ubicació de les estacions de Bicing.

Les activitats de la festa, destinades a promoure l’ús de la bicicleta, han inclòs curses i tallers infantils, circuits amb bicicletes adaptades i actuacions d’acrobàcies i màgia. A més, deu equips de mecànics han participat en un concurs per construir una bicicleta amb peces reciclades. L’espai d’activitats també ha ofert un servei d’avituallament d’aigua i una zona d’aparcabicicletes.

La iniciativa s’emmarca dins l’agenda d’activitats programades amb motiu del Dia Mundial de la Bicicleta, que se celebrarà el dijous 19 d’abril i oferirà diverses activitats arreu de la ciutat. A més, i com a part de l’esdeveniment internacional, l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han llançat el repte #30diesAMBbiciBCN, per promoure l’hàbit de moure’s en bicicleta per la ciutat i contribuir a una mobilitat lliure d’emissions contaminants, que no genera soroll i que millora la salut de les persones.