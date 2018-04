Es presenta a Delft (Països Baixos) un nou model matemàtic global per a la presa de decisions desenvolupat per l'ICRA sobre el destí d'aquests productes en aigües dolces. La investigació aplicada al diclofenac mostra que, si no es prenen mesures per reduir la presència de productes farmacèutics en aigües dolces, l'amenaça ambiental augmentarà en un 65% el 2050.