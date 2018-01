Brussel·les convoca a Tejerina com a última advertència abans de prendre accions legals per la contaminació atmosfèrica

"La gravetat i urgència de la contaminació atmosfèrica i l'absència de progressos satisfactoris observats en relació a aquests nou estats membres requereix respostes efectives i oportunes", ha subratllat Brussel·les en el comunicat en què ha anunciat la trobada.

"La cimera sobre la qualitat de l'aire organitzada el 30 de gener és per assegurar que s'adopten i implementen les mesures necessàries sense retards. En cas contrari, la Comissió no tindrà una altra opció que procedir amb accions legals, com ja ha fet amb altres dos Estats membres, portant el cas al Tribunal ", ha afegit l'executiu comunitari.

En el cas d'Espanya, la Comissió Europea ja va amenaçar de portar davant del tribunal de Luxemburg a les autoritats nacionals per l ' "incompliment constant" dels límits de contaminació atmosfèrica de diòxid de nitrogen (NO 2 ) a Madrid i en dues aglomeracions a Barcelona.

Brussel·les ha detallat que els països convidats poden respondre si acudiran a la reunió fins dijous que ve, 25 de gener. La trobada serà "una oportunitat perquè els Estats membres demostren que donaran els passos adequats per redirigir la situació actual sense retards i complir amb la legislació europea".

"Aquesta reunió sobre la qualitat de l'aire ha estat convocada per tres raons: per protegir els ciutadans, per aclarir que si no es millora la qualitat de l'aire hi ha conseqüències legals i per recordar als Estats membres que ja és l'últim pas, d’un llarg, alguns diran que molt llarg, període d'ofertes per ajudar i assessorar. És l’última advertència", ha expressat el comissari de Medi Ambient, Karmenu Vella.

Normes mediambientals europees

D'altra banda, la Comissió Europea ha presentat aquest un pla d'acció amb mesures específiques que seran implementades al llarg d'aquest any i 2019 per impulsar, supervisar i fer complir les normes ambientals europees.

L'objectiu d'aquest document és assegurar la igualtat de condicions entre tots els actors que han de complir les regles comunitàries en aquest camp, des d’operadors industrials a serveis públics, agricultors o caçadors entre d'altres, i que han de garantir que “els ciutadans europeus gaudeixen d’aigua i aire nets, eliminació segura de residus i naturalesa saludable".

El pla està compost de nou accions, entre elles identificar habilitats i formació necessàries per a inspectors, facilitar l'intercanvi de bones pràctiques, elaborar una guia sobre bones pràctiques per combatre crims ambientals, preparar un document sobre bones pràctiques en assegurances en zones rurals, redactar directrius per inspeccions a instal·lacions de deixalles de la indústria extractiva, generar documentació sobre bones pràctiques en la gestió de queixes ambientals o desenvolupar la capacitat o ús d'intel·ligència geoespacial.