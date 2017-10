Cafès Novell, Juan Pablo Esquivel i BD Barcelona 1972 s’emporten el Premi Catalunya d’Ecodisseny

Càpsules de cafè compostables

En la categoria de Producte, el premi se l’ha endut Cafès Novell SA, per les primeres càpsules de cafè compostables del mercat compatibles amb les cafeteres de la marca Nespresso. El jurat ha valorat que el producte aporta una solució sostenible al creixent nombre de càpsules de cafè fabricades amb alumini o plàstics no biodegradables que esdevenen residus. Mentre que les càpsules convencionals generen una mitjana d’entre 1,5 i 2 grams de residu difícils de reciclar per unitat, aquestes de Cafès Novell estan fabricades amb un polímer, obtingut del blat de moro, que es degrada en un període d’entre 4 i 12 setmanes, i es dipositen a la fracció orgànica dels residus.

En aquesta mateixa categoria, tres productes més han rebut una menció: Els teixits tècnics Planet FR i EcoPlanet FR, per a la protecció solar per a cortines i estors fabricats amb polièster reciclat, de Vertisol Internacional SRL; la impressora Comexi Offset CI8, per al sector del packaging, sense dissolvents, i que redueix a la meitat el consum habitual de tinta i redueix dràsticament el temps d’operació, de Comexi Group Industries SAU; i el sistema Ecoxop, un sistema de càpsules hidrosolubles per a productes de neteja concentrats amb certificació ecològica, de Proquimia SA.

Bateries biodegradables

En la categoria de Producte en desenvolupament, el premi ha anat a mans de Juan Pablo Esquivel, de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) per les seves bateries portàtils biodegradables, Powerpad.

Aquestes bateries estan fetes de cel·lulosa, carboni, cera d’abella i altres matèries orgàniques, abundants i de baix cost, que es poden fabricar amb processos de manufactura eficients i de gran escala. Les bateries biodegradables obren la porta a deixar de fer servir liti i altres metalls contaminants, i eviten un dels principals problemes ambientals actuals en matèria de tractament de residus: el reciclatge de piles i bateries convencionals. Tenen també un ecodisseny innovador i original.

També han rebut menció Cocoro, Advanced lingerie for periods, de Femmefleur SCCL, unes calces de tela, fines, rentables i reutilitzables, que absorbeixen la menstruació, el flux vaginal i les pèrdues lleus d’orina; i Eudec Food, ecodisseny d’una capsa per a menjar preparat, de Sehrs Food Area SL, amb la col·laboració d’Inèdit Innovació SL.

Aparadors amb mobles descatalogats

Pel que fa a l’Estratègia, ha estat premiada la Col·lecció Remix Vol.1 i Vol.2, de BD Barcelona 1972 SL, amb la col·laboració de Ramón Úbeda Castro i Curro Claret. Es tracta d’una col·lecció d’objectes, bàsicament accessoris i aparadors, creada a partir de components de mobles descatalogats i la creativitat dels dissenyadors. En reaprofitar aquests objectes per a nous usos, se n’evita la destrucció i la consegüent generació de residus. A més, sensibilitza els consumidors sobre l’estalvi de recursos.

A les deixalleries de Catalunya es recullen cada any més de 200.000 tones de residus voluminosos i fustes, molts dels quals poden allargar el cicle de vida si es reparen o es restauren adequadament.

Trampes d’erugues, remolcs i bosses amb xarxes

En la categoria Disseny Jove hi ha hagut tres guanyadors:

El Pine Helper, una versió millorada i més ecològica de les trampes per combatre la plaga de la processionària, de Laura Perdomo Caso, de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), seu de Barcelona Llotja. S’ha reconegut la millora de la usabilitat i eficàcia ambiental, el disseny obert i la utilització de plàstics biodegradables, fet que perfecciona un producte que ja es comercialitza. El disseny és compartit, amb un sistema de comercialització obert. És l’usuari qui el produeix, seguint unes instruccions, després d’haver pagat els arxius necessaris per realitzar els talls i la impressió 3D.

El tap i bossa reutilitzables per portar ampolles de vi fabricats amb xarxes de pesca en desús recollides al Port de Barcelona Blau Orgàsmic, de Ioana Crasovan, de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny. El jurat ha reconegut la nova vida que es dona a un recurs i matèria primera abundant. En el conjunt dels ports catalans es generen més de 20 tones de xarxes anuals, a més de les que romanen abandonades als fons marins.

El remolc adaptable Chukudu 2.0, d’Alessando Asnaghi Gordillo, de l’IED Barcelona Escola Superior de Disseny, fabricat a partir de peces reutilitzades de bicicletes en desús i materials autòctons. L’objectiu és desenvolupar un mitjà de transport barat i amb elements quotidians en països poc desenvolupats per, per exemple, transportar persones ferides o malaltes a hospitals propers a través de carreteres sense asfaltar.

L’aposta de la Generalitat per l’ecodisseny

La promoció del disseny per al reciclatge va néixer ja fa anys de la necessitat de donar sortida als materials reciclats que s’obtenen a partir de la recollida selectiva dels residus municipals, industrials i de la construcció. D’altra banda, per promoure que els nous productes que es fabriquen es dissenyin pensant en un futur reciclatge i perquè generin la mínima quantitat de residus.

El Govern de la Generalitat va elaborar un Programa interdepartamental d’ecodisseny, amb altres estratègies catalanes, com l’Estratègia Catalunya 2020: Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT 2020). La finalitat de totes les actuacions proposades va ser la d’una reducció del consum de matèries primeres, del consum d’energia, de la generació de residus i d’emissions, i de costos associats, establint un entorn adequat i favorable per donar un valor afegit i responsable als productes i serveis produïts i comercialitzats a Catalunya. Una conseqüència d’aquest objectiu és la d’assolir una major ecoeficiència, una major competitivitat en el mon empresarial, i una major responsabilitat social i ambiental.

Fruit de tots aquests aspectes de treball, el Govern va aprovar l’Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat), una eina d’ecoinnovació que té com a objectiu promoure l’economia circular, a través del reciclatge, i una major sostenibilitat a l’hora de produir i consumir productes. Es tracta d’un tipus de disseny que incorpora criteris ambientals per assolir productes més sostenibles, més segurs i menys tòxics, amb un consum menor de recursos i de matèries primeres.