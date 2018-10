Can Lleonart celebra 40 anys d’educació ambiental al Montseny

Des de la seva creació, per l’equipament han passat més de 250.000 alumnes de diferents cursos i professorat de centenars de centres educatius del país que han seguit algun dels itineraris o accions formatives proposades.

L’Escola de Natura Can Lleonart va tenir des del principi un gran impacte gràcies al nou model d’interpretació del medi que va desenvolupar, amb la creació de seminaris de formació que es portaven a terme els caps de setmana. Aquestes sessions, iniciades per Martí Boada durant els primers anys d’història e l’equipament i impartides durant més de vint anys, donaven eines als mestres per ser capaços d’interpretar el paisatge i fer un exercici de descoberta.

Tallers a Can Lleonart. Font: Generalitat de Catalunya

Després de l’experiència pionera de Can Lleonart, les escoles de natura es van multiplicar en poc temps per tot Catalunya. L’esclat dels equipaments va ser tan important que en un període de cinc anys se’n van crear una vintena i, vint anys més tard, hi ha més de dues-centes escoles de natura arreu del país.

Un acte per celebrar els 40 anys

L’acte de celebració ha aplegat alguns dels protagonistes d’aquella aventura. Va ser molt important també l’impuls del Zoo de Barcelona dirigit pel granollerí Antoni Jonch, que volia posar en valor el paper educatiu del centre i també la seva implicació en la preservació dels espais naturals propers a Barcelona. D’aquesta voluntat en sorgí la col·laboració del Zoo amb la Diputació de Barcelona així com amb l’equip del departament d’Ecologia la Universitat Autònoma de Barcelona per a la creació de Can Lleonart com a escola de natura.

Un d’aquests protagonistes va ser Martí Boada, que va encarregar-se de la gestió de la casa durant els primers anys. També han assistit algunes de les persones que van fer de monitors a l’inici com Toni Arrizabalaga o Carme Rosell. I aquelles que han assumit la direcció en algun moment.

Boada ha intervingut a l’acte i ha destacat el paper “pioner” que va tenir la proposta de Can Lleonart. En aquest sentit, Sito Alarcón, director del Zoo de Barcelona ha recordat que l’educació ambiental a Catalunya “va néixer aquí”.

Jesús Calderer, diputat adjunt de l’àrea d’espais naturals de la Diputació, ha ressaltat la importància de l’educació ambiental que se segueix fent al Montseny amb la participació de diverses empreses amb diversos equipaments.

Inicis de l’educació ambiental

Les primeres manifestacions d’educació ambiental van aparèixer a Catalunya al voltant de 1970, una de les quals va ser la Campanya de Salvaguarda, sorgida en el Congrés de Cultura Catalana celebrat el 1976, amb l’objectiu de preservar el territori natural i posar en marxa accions per protegir els espais amenaçats.

Entre les entitats que han participat al llarg d’aquests anys en la divulgació de l’educació ambiental hi ha l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que va introduir la formació ambiental en els seus cursos i en les primeres escoles d’estiu que va organitzar, i que van tenir un gran impacte en la renovació pedagògica. Així, en l’àmbit de les ciències naturals es posava en pràctica una metodologia innovadora que donava eines d’observació per fomentar un paper actiu de l’alumnat.