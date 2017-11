Cardona acull dissabte la Festa dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals 2017

En el transcurs de la Festa es lliuraran el Premi Jordi Peix i Massip, per a projectes de sensibilització i l'educació ambiental realitzats per una ADF en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la prevenció d'incendis forestals, i el Premi Rossend Montané i Ferrer per a projectes de coordinació de la planificació de la gestió forestal i construcció d’infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals liderat per una ADF en cooperació amb els propietaris forestals, ajuntaments i altres agents del territori implicats en la prevenció dels incendis forestals.

Així mateix, es lliurarà el Premi d’Honor Joaquim Maria de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d'una persona en relació a la prevenció dels incendis forestals.

Al Premi Rossend Montané i Ferrer, s’hi ha presentat l’ADF del Bruc amb el projecte ‘Margarites en un bosc cremat’; el projecte presentat per les ADF Els Cingles dels municipis de Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, Moià i Sant Quirze Safaja, ADF Quercus, de l’Estany, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria d’Oló, així com les ADF Monistrol de Calders, Calders i Artés, sobre la utilització de drons per la planificació de la gestió forestal, la prevenció i l'extinció dels incendis forestals; l’ADF Llinars del Vallès, amb el projecte d’adequació de l’entorn de l’ermita de Sant Sebastià amb un punt multifunciona, l’ADF Lluçanès amb el projecte Lluçanès 360º d’educció del risc d’incendis i la millora en la rapidesa de detecció d’aquests a través de la pastura, l’ADF Montseny-Congost amb un projecte de gestió destinada a la creació i manteniment de zones segures, l’ADF Montseny-Ponent dels municipis de Tagamanent, Aiguafreda, Seva i el Brull amb el projecte Boscos nets amb la instal·lació d’elements auxiliars de suport al pasturatge; l’ADF de Sant Sadurní d’Anoia, amb un projecte de gestió de l'emplaçament del punt de trànsit mitjançant una aplicació de telèfon mòbil; l’ADF Subirats amb un projecte d’ampliació de la xarxa de videovigilància forestal per a la prevenció dels incendis, i l’ADF Teià amb el projecte d’habilitació de la zona de pastura del vedat.

Pel que fa al Premi Jordi Peix i Massip, s’han presentat l’ADF el Bruc amb el projecte ‘Margarides en un bosc cremat’ d’innovació en sistemes de reforestació en un bosc cremat; l'ADF La Carrerada, dels municipis de Vilafranca del Penedès, les Cabanyes i la Granada, amb el projecte ‘Mosaic agroforestal del Penedès’ per potenciar i fer créixer la superfície forestal i millorant ecològicament els espais existents; l'ADF La Quintinenca de Sant Quintí de Mediona i Sant Pere de Riudebitlles, amb un projecte per la divulgació del risc dels incendis forestals: Instal·lació dels cartells al bosc i repartiment de material informatiu; l’ADF Sant Salvador de Guardiola amb el projecte ‘Noves generacions: formació integrada en tots els àmbits de la vida local al municipi’, i l’ADF Terrassa, amb un projecte d’accions de sensibilització en la prevenció d'incendis entre els ciutadans del municipi.

En aquesta edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona està prevista una assistència de més de 350 representants de les ADF, associacions de propietaris forestals i municipis de la demarcació de Barcelona.

Podeu consultar la fitxa dels projectes presentats al Premi Jordi Peix 2017 i al Premi Rossend Montané 2017.