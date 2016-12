Cassà de la Selva, Vilafant i Vilablareix guardonats amb el Premi Medi Ambient CILMA 2015-2016

Les actuacions de millora d’eficiència energètica de la sala Galà de l’Ajuntament de Cassà de la Selva i de l’escola Les Mèlies de l’Ajuntament de Vilafant han obtingut, respectivament, el primer i segon premi de la desena edició dels Premis Medi Ambient CILMA.

Els Premis, oberts als ens locals, es varen convocar l’any passat, i tres ajuntaments (Cassà de la Selva, Vilafant i Vilablareix) van decidir participar-hi i presentar una memòria de resultats. Arran de les candidatures, el CILMA va proposar un programa d’actuacions per a cada edifici o equipament dirigides especialment a millorar els hàbits dels usuaris en relació amb el consum energètic, i cada ens local les va haver d’implementar, segons establien les bases, des del juliol del 2015 fins al juny de 2016.

Pel que fa a les actuacions que han rebut el primer premi, atorgat a Cassà de la Selva i dotat amb 3.000 euros, el jurat n’ha valorat especialment el fet que han permès obtenir uns estalvis de consum d’electricitat (74.444 KWh) i d’emissions de CO 2 (22,48 tn de CO 2 ), a més d’un estalvi econòmic global de prop de 12.000 euros, aconseguit principalment amb la renovació del sistema de climatització de la part nova de l’edifici.

Del segon premi, atorgat a l’Ajuntament de Vilafant i guardonat amb 2.000 euros, el jurat n’ha destacat la substitució de cent fluorescents convencionals per fluorescents de tecnologia LED, així com la instal·lació de cartells de sensibilització en l’estalvi d’aigua i energia.

Així mateix, també s’ha atorgat un premi addicional, dotat amb 500 euros, al projecte dut a terme al pavelló municipal de Vilablareix on, entre altres mesures, s’han substituït trenta focus de la pista poliesportiva per focus de tecnologia LED.

La dotació econòmica dels premis es destinarà a la compra de material o a la realització de treballs per a la millora de l’estalvi o l’eficiència energètica en aquests equipaments municipals, que pot incloure les actuacions que han quedat pendents entre les proposades en el programa d’actuacions.

Què és el CILMA ?

L'any 1999 es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona. És la plataforma d’interlocució unitària amb els altres organismes i institucions més enllà de les comarques gironines, conformar un fòrum de debat a l’entorn de la sostenibilitat aplicada als municipis de les comarques gironines, amb possibilitat d’intercanviar experiències i d’aplegar iniciatives per uns objectius comuns, constituir-se en grup d’interès davant la mobilització de recursos i la catalització d’iniciatives i exemplificar el treball comú i la mobilització solidària com a eines imprescindibles per a l’avenç cap a una societat sostenible, tant des del punt de vista social i econòmic com ambiental.

El CILMA i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, com a les dues xarxes sobre món local i sostenibilitat de Catalunya, col·laboren permanent i en coordinació.