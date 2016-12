Catalunya ja té la primera Nevera Solidària

Aquest 13 de desembre s'ha inaugurat la primera nevera solidària de Catalunya, ubicada a l’Ateneu L’Harmonia de Sant Andreu. Es tracta d’una iniciativa per combatre el malbaratament alimentari impulsada per la Fundació Banc de Recursos, Rezero i Nutrició Sense Fronteres, que compta amb l’assessorament de tècnics de l’Agència de Salut Pública.

La Nevera Solidària de L’Harmonia forma part de la Xarxa de Neveres Solidàries que va començar a Galdakao (País Basc) el 2015 i que, actualment, ja suma 12 neveres en funcionament per tot l’estat espanyol. La idea és senzilla; tothom que tingui aliments frescos o cuinats que no pugui consumir pot dur-los a la nevera per tal que algú altre els pugui aprofitar. I qualsevol persona que vulgui aprofitar-los pot endur-se’ls per consumir. Així es fomenta la consciència contra el malbaratament i alhora la solidaritat entre els veïns i veïnes.

La inauguració va comptar amb al presència d’Àlvaro Saiz, coordinador de la xarxa de neveres solidàries, que va explicar com va sorgir la idea de la primera nevera i com s’ha anat estenent la iniciativa. D’altra banda, els voluntaris del col·lectiu STAP Social, amb seu a L’Harmonia, han rebut una petita formació de tècnics de l’Agència de Salut Pública i seran els encarregats de vetllar pel bon funcionament de la nevera, realitzant les tasques de neteja i revisant la caducitat dels aliments que s’hi dipositen.

Cal destacar que cada català llença una mitjana de 35 quilos d'aliments entre el que sobra dels càterings, les olles dels restaurants o del seu rebost. Per tant aquesta és una nova mesura per lluitar contra el malbaratament alimentari de recursos associat.

Una experiència que ja funciona

Euskadi, amb 11 neveres que hi ha repartides pel territori, és la prova que el sistema funciona. Allà les neveres solidàries són utilitzades tant per veïns com per restaurants i supermercats. “Els bars s'estimen més portar-hi els 'pintxos' que els han sobrat que no pas llençar-los a les escombraries”, assenyala Àlvaro Saiz.

Per aquests frigorífics hi passen uns 7.000 quilos de menjar al mes, dels quals més d'un centenar de famílies treuen profit. “Pensem que s'ha de donar l'oportunitat a les persones; apoderar-les i que siguin elles les que es gestionin”, relata. En el cas de Sant Andreu, la nevera ja està oberta a tothom que vulgui fer-la servir. Tots els productes estan etiquetats amb la data de preparació, el dia de consum preferent i els ingredients que porten. A més, els prestatges estan ordenats pel tipus de menjar que han d'albergar i així no barrejar els productes i les seves qualitats alimentàries.

El metre i mig de frigorífic pot quedar petit si els centenars de persones que passen al dia per l'Ateneu de l'Harmonia en fan ús. “A Galdakao (Biscaia) tenim fins i tot cadenes de supermercats adherides a les neveres solidàries”, remarca Saiz, mentre intueix que “amb això el que provoquem és un canvi cap a la racionalitat en els hàbits de consum”.