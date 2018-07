Catalunya ja té més de 10.000 vehicles elèctrics matriculats

El nombre de vehicles elèctrics matriculats a Catalunya ja supera els 10.000, segons les últimes dades proporcionades per l'Institut Català d'Energia (ICAEN), corresponents al 31 de març.

Tot i així, el percentatge de vehicles elèctrics matriculats respecte al total continua sent molt petit: representa l'1% de tots els cotxes i el 3% de totes les motos.

El parc de vehicles híbrids té un percentatge superior, del 6%. Actualment està format per 36.382 vehicles matriculats.

Aquests percentatges són similars als de la majoria de països occidentals, tret d'algunes excepcions. A Noruega les vendes de vehicles elèctrics i híbrids van representar l'any passat vora la meitat del total. La segueixen a força distància, però també destacades de la resta de països, Holanda i Suècia.

L'ICAEN també ha proporcionat dades sobre les estacions de recàrrega. En total, a finals del primer trimestre d'aquest any hi havia 1.388 endolls. D'aquests, 54 eren de càrrega superràpida, 173 de càrrega ràpida, 135 de càrrega semirràpida i la resta, 1.035, de càrrega normal. En el mapa s'observa la distribució irregular de les estacions de recàrrega ràpida pública. N'hi ha 58, de les quals més de la meitat, 38, estan a les comarques de Barcelona. Girona en té onze, Tarragona set i Lleida només dues.

El mapa inclou també altres estacions per a vehicles del que es considera "mobilitat eficient", com les de gas natural vehicular -amb onze- i de gas liquat de petroli -amb 96. Cal matisar, però, que aquests dos combustibles no deixen de ser fòssils i, per tant, emissors de diòxid de carboni. En total, hi ha 3.494 turismes de gas liquat de petroli i 2.445 de gas natural vehicular matriculats. Representen, respectivament, el 0,9% i el 0,7% de les vendes totals de vehicles.

El 2016 i el 2017 es va observar un creixement de les matriculacions de cotxes i motos elèctrics i, sobretot, de turismes híbrids. Si aquest any creixen al ritme del primer trimestre, en cotxes híbrids i elèctrics es superarien les xifres de l'any passat. En canvi, les matriculacions de motos disminuirien lleugerament.