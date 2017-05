Catalunya participa amb 199 accions de neteja a la Campanya Let's Clean up Europe

A Catalunya, entitats públiques i privades organitzen neteges en 197 entorns naturals del nostre país, on hi poden participar ciutadans de totes les edats.

Tota acció de neteja dóna resposta a problemes ambientals originats per abocaments incontrolats en espais naturals (boscos, rius, platges, rieres…), per tal d’evitar possibles contaminacions i restaurar-ne l’habitat i el paisatge. Més enllà d’aquest fet, l’acció també té un alt potencial de sensibilització per la ciutadania, en ser una bona oportunitat per visualitzar de forma directa l’efecte dels comportaments incívics.

Des de l'Agència de Residus de Catalunya s'anima a tota la ciutadania a buscar el municipi més proper, per a participar en una acció de neteja!