Catalunya presenta les bases del Pla Nacional per a l'assoliment de l'Agenda 2030

L’Agenda 2030 és la nova agenda global per al desenvolupament sostenible. Va ser aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 mitjançant la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible”. Té per objectiu estimular l’acció de la comunitat internacional en cinc esferes d’importància crítica per a la humanitat i el planeta: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i les aliances.