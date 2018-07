Unes 300 persones, entre infants, famílies i representants de les escoles, van participar a la presentació del llibre ”El món a través del forat d’una poma”, que va tenir lloc el passat abril i que inclou una selecció de 27 contes il·lustrats d'entre els 390 que es van presentar al concurs organitzat per l'entitat sense ànim de lucre Espigoladors. Els protagonistes d'aquests relats, dels quals han sortit 4 guanyadors i 24 seleccionats més, són fruites i verdures "imperfectes" que van ser imaginades per infants d'entre 6 i 12 anys i que, a través de les seves històries il·lustrades, transmeten la importància tant del menjar com d'evitar llençar-lo només per criteris estètics, mirant de generar consciència sobre el problema que suposa el malbaratament alimentari.