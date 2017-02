Cinc candidats catalans opten al Premi Europeu de la Prevenció de Residus 2016

Els guanyadors es donaran a conèixer el proper 18 de maig en una cerimònia que se celebrarà aquest any a Barcelona, a la Casa Llotja de Mar.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa que se celebra a Catalunya des de l’any 2008, coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya i sota el patrocini del Programa LIFE+ de la Comissió Europea

El Consell Comarcal de la Selva és finalista en la categoria “Administracions públiques” per l’activitat “La cuina de les sobrances”. Es tracta de tallers de les cuineres de Sils que s’han realitzat a 15 municipis de la comarca. S’han destinat per a diversos públics, des de gent gran fins a infants. També s’han col·locat una vintena de punts informatius sobre la necessitat de reduir el malbaratament alimentari; i s’han ideat jocs i recursos comunicatius fent l’ullet a paraules relacionades amb l'alta cuina o tècniques culinàries i l’aprofitament del menjar.

GETE Ecologistes en Acció s’ha classificat en la categoria “Associacions” per la campanya “Del menjar no en llencem ni mica”, realitzada a Torredembarra. La campanya analitza i sensibilitza com reduir el malbaratament alimentari en 50 restaurants de la població, promovent-ne bones pràctiques, com la donació d’aliments sobrants de cuina a Caritas, o l’ús de carmanyoles entre els clients.

L’escola Lluçanès és el centre català escollit en la categoria “Institucions escolars” pel projecte “We are a sustainable community”, de foment de la cooperació i la comparació de dades entre escoles del Regne Unit, i Bulgària, entre d’altres. S’han pres accions comunes com Waste Diary o Smart Shopping que promouen la prevenció de residus d’envasos entre la comunitat educativa i el seu entorn.

Caprabo s’ha classificat en la categoria “Empresa” per la campanya “Jo em comprometo!”, dirigida a 90.000 membres del Club Client Caprabo oferint-los consells per promoure un consum responsable, per allargar la vida de la roba i de les sabates i per evitar el malbaratament alimentari.

El rubinenc Javier Ruiz Rojas serà el representant català en la categoria “Ciutadans” per la iniciativa personal “Caçador de Trastets”, que promou la neteja d’espais naturals evidenciant la necessitat de reduir la generació de residus i evitar conductes incíviques. Des del 2013 ha organitzat 16 jornades de neteja, mobilitzant 1400 persones i recollint 3,5 tones de residus. També ha creat un set d’activitats i jocs educatius en cada ocasió.

Lliurament del premi a Barcelona

El guardó distingeix iniciatives tenint en compte l’originalitat de la proposta; el caràcter innovador; l’adaptabilitat a d’altres contextos regionals o locals; la mobilització del públic objectiu i la durada. L’Agència de Residus de Catalunya ha presentat les candidatures d’entre les activitats organitzades durant la VIII Setmana Europea de la Prevenció de Residus. L’esdeveniment es va celebrar el passat mes de novembre a 32 regions, gràcies a la participació de 43 organitzadors i amb 12.255 activitats arreu d’Europa.

Patrocini de la Comissió Europea

Las accions implantades es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar els materials. Les “3 R” representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.

La Setmana actua com a fòrum per: