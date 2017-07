Cinc municipis de l'àrea metropolitana prohibiran circular als no residents

La mesura es començarà a aplicar a partir del 2020 de dilluns a divendres, però aquest mateix any ja podria començar a provar quan hi hagi un episodi de contaminació.

Dels cinc municipis, n'hi ha dos, Sant Cugat del Vallès i Sant Just Desvern, que ja tenen delimitades al centre les zones de baixes emissions.

L'àrea de Sant Cugat abasta 2,5 quilòmetres:

La de Sant Just Desvern la fixa aquesta imatge

La resta de municipis participants estan ara en aquesta fas, la de definir l'àrea del centre on no deixarien entrar els cotxes de no residents.

A banda dels cinc municipis que engegaran el pla, ja hi ha 17 municipis que han firmat convenis amb l'àrea metropoliana. La intenció és que s'estengui a tot l'àrea metropolitana on hi viuen tres milions de persones.

"Hi ha més de 3.000 persones que cada any moren de forma prematura a l'àrea metropolitana per causa de la contaminació. És un dels problemes més greus que tenim, però a vegades no ho associem directament perquè costa concretar-ho", ha explicat Antoni Poveda, vicepresident de Transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.