Ciutat Vella prohibirà travessar el districte en cotxe i moto

Ciutat Vella vetarà els cotxes i les motos que circulin pel districte de pas, tal com es fa ara al trajecte de pujada de la Rambla. És a dir, no podran travessar Ciutat Vella en vehicle motoritzat els conductors que tinguin, com a destinació final, un altre districte: un recorregut que fan, actualment, el 50 % dels conductors, segons dades de l’Ajuntament. Inicialment, la prohibició serà de 7.30 a 9.30 h al matí, i de 12.30 a 20.30 h a la tarda.

És una de les 170 mesures que inclou el nou Pla de mobilitat de Ciutat Vella (el primer que només afecta un districte), que es desplegarà des d’ara i fins a l’any 2023. Segons la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, l’objectiu és “posar el vianant al centre” en un districte “amb una morfologia molt complexa i molt més densa que la resta de la ciutat”. Per això, també es reformaran alguns carrers per posar-hi voreres més amples.

Els pàrquings: la manera d’esquivar-ho

El veto al trànsit privat no afectarà els veïns —que podran continuar accedint al districte amb el cotxe o la moto— ni tampoc els camions dels comerços. I per als qui vinguin de fora de Ciutat Vella hi haurà una manera d’esquivar la prohibició: aparcar en un pàrquing. Així, els no residents a Ciutat Vella podran accedir-hi per fer-hi alguna activitat, com comprar o anar a un equipament.

Aquesta mesura no s’implantarà de forma imminent. La previsió de l’Ajuntament és que entri en vigor a partir de l’any 2021; fins aleshores el consistori estudiarà la millor manera de controlar el pas dels cotxes. Sobre la taula hi ha opcions com instal·lar pilones retràctils o utilitzar càmeres lectores de matrícules (com ja passa a la Rambla, en sentit nord).

Les bicis no podran circular de dia pel Gòtic Nord

A banda del trànsit de cotxes i motos particulars, el Pla de mobilitat també vol posar ordre en la circulació de bicicletes. En aquest sentit, el govern municipal preveu fer créixer els carrils bici a Ciutat Vella en vuit quilòmetres els propers cinc anys i, a més, prohibirà les bicicletes al Gòtic Nord per evitar conflictes amb els vianants. De 12.30 a 20 h (les hores de més activitat comercial), els ciclistes no podran passar pel voltant del Portal de l’Àngel.

La càrrega i descàrrega s’endarrerirà

Els horaris de càrrega i descàrrega també tindran canvis. Si bé actualment els camions i furgonetes poden descarregar mercaderies de 8 a 11 h, l’Ajuntament està estudiant endarrerir l’horari per no fer-lo coincidir amb els trajectes a peu cap a les escoles o el lloc de feina.

En aquest sentit, l’opció que planteja el consistori és fer la càrrega i descàrrega de productes frescos de 7.30 a 9.30 h, i fer la de la resta de mercaderies de 9.30 a 12.30 h. A més, es volen convertir les zones blaves actuals en àrees de càrrega i descàrrega per donar més espais a camions i furgonetes per descarregar.