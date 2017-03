Coca-Cola dóna suport al sistema de dipòsit i retorn d’envasos a Escòcia

El gegant empresarial, Coca-cola Gran Bretanya, ha emès un comunicat en el qual explica que volen entendre quin és el paper que poden jugar per desbloquejar tot el potencial de l’economia circular, diuen textualment: “És el moment adequat per posar a prova un sistema de dipòsits ben dissenyat per a envasos de begudes, a d'Escòcia, on les converses estan en marxa ja”.

Han pres aquesta decisió arrel de les consultes als propis consumidors, que en un 63% es mostraven a favor de poder utilitzar el sistema de retorn d’envasos. També és el resultat de nombroses converses amb experts, polítics i diferents entitats líders en gestió de residus i reciclatge.

La societat britànica en general i escocesa en particular ha acollit amb esperança la nova postura de Coca-Cola, que fins no fa res sembla en contra dels Sistemes de Dipòsit. Tot apunta que ha estat molt important la tasca d'organitzacions civils com Have you Got the Bottle a Escòcia i Campaign to Protect Rural England (CPRE) a Anglaterra. Les grans capçaleres de les Illes, com Sky News, The Guardian o The Independent s'han fet ressò de la notícia. I fins i tot el programa de Nacions Unides per al Medi Ambient ha saludat la decisió de Coca-Cola.

Segons l’entitat Retorna, “estem davant d'un primer pas per part de Coca-Cola per contribuir efectivament a la protecció dels entorns terrestres i marins. I aquest compromís s'ha de materialitzar, no només a Escòcia, sinó a la resta de països, retornant als ciutadans el dret de retornar els envasos de begudes al comerç per així evitar que milions de llaunes i ampolles acabin contaminant nostres carrers, camps, platges i mars”.