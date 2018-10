A més, la nova regulació impulsada per l’Executiu inclou la simplificació dels tràmits burocràtics i tècnics requerits, com és el cas de la inscripció en el registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica per a les instal·lacions no superiors a 100 quilowatts, així com el dret a l’autoconsum compartit per un o diversos consumidors, ja que, segons la ministra, el 65 % dels espanyols viu en règim de coveïnat.